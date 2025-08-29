Un intento de secuestro de un adolescente de 17 años en la localidad de 28 de Noviembre, en la provincia de Santa Cruz, mantiene preocupados a los vecinos en las últimas horas, luego de que el caso trascendiera a través de redes sociales y se formalizara posteriormente con una denuncia en la sede policial.

El hecho se registró el pasado miércoles por la tarde, minutos antes de las 19:00, en inmediaciones del barrio 700 Lotes. Según relató la víctima, se dirigía por las calles hacia el colegio cuando, sorpresivamente, se le acercó un hombre a bordo de una camioneta tipo utilitario, de color blanco y con vidrios polarizados.

El conductor primero intentó persuadir al joven de manera amable para que subiera al vehículo. Al recibir una negativa, su actitud se tornó más autoritaria: abrió la puerta del vehículo y le insistió con frases como “vení, vení y subí, subí”, según publicó La Opinión Austral.

Empleadas domésticas: quiénes cobrarán aumento de sueldo, bono y un 30% extra en septiembre de 2025

El adolescente retrocedió ante la insistencia del hombre desconocido y, al ver a un compañero que venía detrás suyo, rápidamente se le acercó. Por eso finalmente el vehículo se retiró del lugar.

La angustiante situación que vivió el adolescente fue alertada por familiares suyos a través de redes sociales, con el fin de advertir a la comunidad sobre lo que había sucedido y para que tomen medidas de cuidado.

“Intentaron secuestrar a mi hermano… cuiden a sus hijos, hijas, hermanos y sobrinos”, escribió la hermana de la víctima, alertando a la comunidad.

Santa Cruz, entre la licitación y la caída histórica: las áreas maduras, en la encrucijada del Golfo San Jorge

La policía de Santa Cruz, más precisamente los efectivos de la Comisaría 28 de Noviembre, iniciaron actuaciones de oficio a partir de tomar conocimiento de la publicación en redes sociales y, posteriormente, recibieron la denuncia formal en la guardia.

UNA UTILITARIA BLANCA

La policía inició rápidamente una investigación con entrevistas y relevamientos de cámaras de seguridad en los alrededores de donde ocurrió el hecho. Se dio intervención a la División de Investigaciones y a Narcocriminalidad de la Cuenca Carbonífera.

"Tenemos comprada a la policía, a tu hijo lo vamos a matar": la grave amenaza a una mujer en Caleta Olivia

En paralelo, según confirmaron fuentes policiales, se tomó ampliación de la declaración a la denunciante, lo que aportó nuevos elementos de interés para la causa. Si bien hasta el momento no se reportaron detenciones, la investigación se mantiene activa con el objetivo de identificar al responsable y esclarecer las circunstancias del hecho.

Tras lo sucedido, las recomendaciones de no dejar solos a niños y adolescentes en trayectos habituales no se hicieron esperar. Desde la Policía pidieron prudencia ante la circulación de rumores, pero subrayaron la importancia de alertar de inmediato ante cualquier situación sospechosa.

Un joven le escribió a una menor de 12 años, intentó seducirla y lo emboscaron: terminó detenido

La descripción del utilitario blanco con vidrios polarizados se convirtió en un dato clave para los investigadores, que buscan rastrear posibles coincidencias en la Cuenca Carbonífera.