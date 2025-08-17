Intentaron robar en un taller mecánico del barrio Ceferino de Comodoro y uno de los sospechosos fue detenido

Un intento de robo fue frustrado este domingo a la mañana en un taller mecánico del barrio Ceferino de Comodoro Rivadavia, donde dos personas fueron sorprendidas en el interior del local por personal policial.

El hecho ocurrió alrededor de las 7:10 horas en un establecimiento ubicado sobre calle Estados Unidos al 900, cuando un vecino alertó a la Seccional Cuarta por ruidos extraños que provenían del interior del taller “Mecánica integral Amado”.

De acuerdo con el parte oficial, al arribar los efectivos observaron desde el exterior a dos individuos dentro del lugar.

Al notar la presencia policial, los sospechosos intentaron escapar por los techos de las viviendas linderas.

Uno de ellos fue detenido en avenida Juan XXIII, en el interior del patio de una casa, mientras que el otro logró fugarse.

El propietario del taller verificó junto a la policía que los intrusos habían realizado un boquete en la zona del baño para ingresar, y que tenían preparadas en bolsas varias herramientas con intenciones de llevárselas.

El detenido quedó a disposición de la Justicia bajo la carátula de “robo agravado en grado de tentativa”.