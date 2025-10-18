Un incendio intencional se registró este sábado a la madrugada en un bar de Comodoro, ubicado sobre avenida Rivadavia al 2.500, en el barrio Las Flores. Se hallaron restos de una botella y líquido inflamable.

El hecho ocurrió cerca de las 4:05 de la madrugada, cuando personal policial de la Seccional Cuarta acudió al lugar tras un aviso del Centro de Monitoreo, que informaba sobre presencia de fuego en un local nocturno.

Al llega al lugar, los efectivos constataron que el local, que estaba cerrado al público al momento del incidente, y presentaba fuego en su puerta principal. Inmediatamente se dio intervención a los Bomberos Voluntarios, que trabajaron con dos dotaciones hasta lograr controlar las llamas, según publica diario Crónica.

Según confirmaron fuentes policiales, no se registraron personas heridas y el fuego solo afectó la puerta del establecimiento, sin extenderse al interior del bar. Durante la inspección, los peritos encontraron restos de un líquido inflamable y fragmentos de botellas de vidrio, elementos que refuerzan la hipótesis de que el incendio fue provocado de manera intencional.

La propietaria del comercio, identificada como Y.P., manifestó no tener sospechas concretas sobre posibles responsables ni haber recibido amenazas previas.

En el lugar trabajó personal del cuartel de Bomberos a cargo del cabo primero Rosas, junto al equipo policial supervisado por el oficial ayudante Walter Castillo. Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar quién inició el fuego y cuáles fueron los motivos detrás del ataque.