Intentaron ingresar al CAPS del barrio San Martín y fueron sorprendidos por la policía

En un nuevo episodio de inseguridad en instalaciones públicas, dos hombres fueron detenidos en plena madrugada tras ser descubiertos dentro del predio del Centro de Atención Primaria de Salud (CAPS) del barrio San Martín, en Comodoro.

El hecho ocurrió alrededor de las 02:50, en la esquina de las calles Huergo y Las Violetas. De acuerdo a lo informado por la Seccional Séptima, la intervención se originó tras un llamado anónimo de un vecino de la zona, quien alertó que dos personas habían saltado el cerco perimetral del CAPS y se encontraban mirando los vehículos estacionados en el lugar.

Ante la situación, personal policial acudió de inmediato al sitio y constató que efectivamente habían dos sujetos adentro. Uno de los sospechosos se encontraba sentado en la parte externa del predio “haciendo de campana”, mientras que el otro estaba oculto debajo de una camioneta Volkswagen Amarok, situada dentro del patio del centro de salud.

Insólito: intentó asaltar una casa en la cordillera vestido de policía, con un chaleco y un arma robados

Ambos sujetos fueron rápidamente reducidos y trasladados a la comisaría por violación de domicilio. En el lugar trabajó también personal de Criminalística, quienes realizaron documentación fotográfica del sitio y tomaron las medidas perimetrales correspondientes para dejar constancia del delito.

Hasta el momento, no se registraron daños en las instalaciones ni robos confirmados, aunque se mantiene abierta una investigación sobre la posible intención de llevarse pertenencias de los vehículos o bienes del CAPS. No trascendió si los sujetos contaban con antecedentes penales.

Motín en una cárcel de la Patagonia: intentaron ingresar droga, no los dejaron y se rebelaron

Impactó contra una camioneta y su auto se incendió en Comodoro

En la madrugada de este sábado se produjo un choque entre dos vehículos en el barrio San Martín que derivó en el incendio parcial de uno de los involucrados. El hecho ocurrió alrededor de las 05:10 de la mañana en la intersección de la avenida Rivadavia y la calle Los Pensamientos, donde intervinieron personal policial y efectivos del cuerpo de Bomberos.

Según el informe oficial, un Ford Focus colisionó con una camioneta Ford Ranger cuando ambos circulaban por la zona mencionada. Tras el impacto, el motor del Focus comenzó a incendiarse, generando preocupación en los presentes. Afortunadamente, el conductor del vehículo que se prendió fuego logró salir por sus propios medios y no sufrió lesiones. Tampoco resultó herido el conductor de la camioneta.

"Un hombre sacó un arma mientras esperaban el colectivo": el barrio Moure en alerta por la ola de robos

El siniestro fue reportado de inmediato, lo que permitió la intervención del personal de la Seccional Séptima y de una dotación de bomberos que trabajó en el lugar. Gracias a la rápida respuesta, las llamas fueron sofocadas sin que se propagaran al resto del vehículo o alcanzaran otros elementos del entorno.

Ambos conductores fueron identificados por las autoridades y de acuerdo con el relato brindado por el más afectado, circulaba por avenida Rivadavia cuando, al llegar al cruce con calle Los Pensamientos, fue impactado por el auto que venía en sentido contrario. Minutos después del choque, se originó el fuego en el sector del motor.

Sorprendieron a una mujer robando herramientas en Chubut mientras caminaba por el techo de una casa

Las actuaciones fueron llevadas adelante por personal de la comisaría jurisdiccional y no se labraron infracciones a la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449, ya que no se detectaron irregularidades administrativas ni alcoholemia positiva en los involucrados. Las condiciones climáticas eran normales al momento del hecho, y no se registraron daños a terceros ni afectación del mobiliario urbano.

Si bien no hubo consecuencias físicas para los conductores, el auto que protagonizó el incendio sufrió importantes daños materiales en la parte delantera. El otro vehículo, en tanto, solo presentó algunos golpes menores producto de la colisión.