Intensifican la búsqueda del joven de 28 años que desapareció hace 15 días en Villa La Angostura

La Policía de Neuquén sigue adelante con la búsqueda de Ezequiel Díaz Vergara, un joven de 28 años visto por última vez el 21 de marzo en Villa La Angostura. A pesar de haber realizado múltiples rastrillajes en las inmediaciones del Parque Nacional Nahuel Huapi, hasta el momento no se ha obtenido ningún resultado y su paradero sigue siendo un misterio.

Aunque no existen pistas sobre su paradero, la madre del joven, Patricia Ribera, se mantiene optimista y cree que su hijo sigue con vida. Ella confía en que Ezequiel pudo haberse apartado de su entorno por voluntad propia. Tras los fallidos intentos de búsqueda en el Parque Nacional Nahuel Huapi, la Policía informó que comenzarán un "trabajo de inteligencia de oficina".

"Lo que se busca ahora es analizar las redes sociales, los movimientos en cuentas bancarias y las conexiones de telefonía", comentó Patricia en una entrevista con el portal de noticias La Angostura Digital.

El joven de 28 años desapareció de su hogar y desde entonces no se ha tenido más noticias de él. Su tío, quien visitó la casa días después de la desaparición, halló un mensaje que decía: "Estoy cansado de lastimar a la gente. No es lo que quiero. No se justifica. Siento que estoy enfermo. Mando luz y amor para quienes amo".

El padre de Ezequiel ha mantenido comunicación con personas en Chile, y ha sabido que también se está buscando al joven en Brasil.

Aunque no hay indicios de que haya cruzado la frontera, Patricia señaló que "hay caminos por los que la gente puede transitar fácilmente". Además, comentó que tiene un amigo en Brasil y que ya están en contacto con él.

La madre del joven sigue confiando en la búsqueda y destacó que, aunque los rastrillajes por tierra se han suspendido temporalmente, el trabajo continuará. "Ahora se comenzará una búsqueda de inteligencia. Después, según la investigación de la Fiscalía, si se emite una nueva orden, se retomará o se hará lo que sea necesario", agregó.

"Estamos buscando a una persona con inteligencia, y cualquier persona con esa capacidad que no quiera ser hallada será difícil de encontrar", aseguró Patricia, quien añadió: "Creo que este es el caso de mi hijo. Tengo plena fe y esperanza de que está bien y de que solo decidió alejarse".

La madre del joven explicó que su teoría principal es que Ezequiel se sintió abrumado por algo y decidió tomarse un tiempo lejos, sin avisar a nadie. "Lo más triste es que no haya dejado un mensaje", lamentó.

Según Patricia, difundir fotos de su hijo será clave para dar con su paradero, y es algo que continuará haciendo con la esperanza de encontrarlo pronto.