El Ministerio de Seguridad y Justicia de Chubut continúa con un amplio operativo para localizar a Pedro Alberto Kreder, de 79 años, y Juana Inés Morales, de 69 años, quienes se encuentran desaparecidos en una zona comprendida entre las ciudades de Comodoro Rivadavia y Camarones.

Durante el último rastrillaje, que abarcó aproximadamente 15 kilómetros, participaron dieciséis efectivos policiales junto con personal especializado de la División Búsqueda de Personas y la División Canes de Comodoro Rivadavia. En las tareas intervino un perro especialmente entrenado para búsqueda y rescate, lo que aporta un recurso clave para localizar indicios en el terreno.

La cruda hipótesis que manejan los investigadores tras 11 días de búsqueda de la pareja desaparecida en Comodoro

La búsqueda se centró entre el punto donde fue encontrado el vehículo en el que se movilizaba la pareja y la Ruta Nacional N° 3. El operativo avanzó en dirección noreste hasta la Ruta Provincial N° 73, mientras otro grupo de agentes recorrió el cañadón por donde corre el río La Máquina hasta la Ruta Provincial N° 1, abarcando así distintos sectores estratégicos.

Estos trabajos se desarrollan bajo la supervisión directa del subcomisario Patricio Fabián Rojas, jefe de la División Búsqueda de Personas de la Unidad Regional Comodoro Rivadavia. El despliegue incluye recursos humanos y materiales para asegurar una búsqueda exhaustiva en una amplia zona rural.

Cortaron el agua en dos barrios de la zona de Comodoro: no hay horario de normalización

Las autoridades solicitan a la comunidad cualquier información que pueda aportar datos sobre el paradero de la pareja y continúan dedicando esfuerzos coordinados para dar con ellos lo antes posible.

“La última palabra la tiene Dios”: cómo ayudar a financiar la búsqueda de Juana y Pedro en Comodoro

Aldana, hija de Juana, brindó detalles este miércoles en el programa “Buen Día Comodoro” de Seta TV y manifestó la urgente necesidad de colaborar con vales o recursos para combustible, esenciales para movilizarse en un área amplia.

“Llega un momento en que se torna insostenible afrontar ciertos gastos. Los días de búsqueda son largos y esto implica un gasto muy alto en combustible debido a las distancias que se deben recorrer para rastrear zonas a bordo de dos o tres camionetas, además de recorridos a pie”, explicó Aldana.

La joven recordó que el lugar es de difícil acceso y que, para mantener la operatividad del grupo, que trabaja día a día sin descanso, requieren ayuda externa. “No es fácil sostener estos gastos; la gente puede colaborar con vales , es un gesto que ayudaría muchísimo”, agregó.

Accidente fatal: encontraron muerto a un hombre que intentó robar en un taller del barrio industrial

Precisamente, y sobre la colaboración de la comunidad, Aldana comentó que recibe ayuda de amigos y familiares, pero enfatizó que se necesitan vales de combustible para mantener la búsqueda activa. “Quien pueda colaborar puede contactarme directamente. Soy la persona que está organizando la ayuda”, culminó.