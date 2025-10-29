Una pelea entre dos mujeres en la localidad de Posadas, Misiones, terminó de la peor manera: una de ellas le arrancó parte del dedo a la otra de una mordida y fue detenida después de un intenso operativo policial en el barrio.

Todo comenzó el lunes con una discusión por teléfono. Lo que parecía una pelea más terminó escalando rápidamente. Tras cortar la llamada, una de las mujeres decidió ir hasta la casa de la otra, en la Chacra 112, para “arreglar las cosas cara a cara”. Pero el encuentro se salió de control.

Según publicó TN, en medio del intercambio de gritos y empujones, Lucía, una de las involucradas, mordió la mano de la víctima y le arrancó por completo la primera falange del dedo medio izquierdo, provocándole una herida grave y permanente.

El audio estremecedor que mandó el conductor antes de chocar contra un colectivo y matar a ocho estudiantes

La mujer herida fue trasladada de urgencia al Hospital Ramón Madariaga, donde los médicos confirmaron que la lesión le causó un “compromiso funcional permanente” en la mano. La víctima quedó internada en observación y recibió atención quirúrgica por la gravedad de la herida.

LA DETENCIÓN DE LA AGRESORA

Por el grave ataque se radicó la denuncia ante la policía de Misiones. El caso quedó en manos del Juzgado de Instrucción de Emiliano Salata, que ordenó la inmediata detención de la agresora.

Sin embargo, el operativo no fue fácil: vecinos intentaron impedir el arresto, lo que obligó a desplegar un refuerzo policial para controlar la situación en inmediaciones de la vivienda de la agresora. Finalmente, la mujer fue reducida y trasladada a la comisaría 6.ª de Posadas, donde permanece a disposición de la Justicia.

Tragedia en Misiones: un micro cayó a un arroyo y murieron nueve personas

Hasta el momento, no trascendieron de forma oficial las circunstancias de la pelea que llevaron a la brutal agresión por parte de una de las mujeres hacia la otra.

El Ministerio Público Fiscal evalúa ahora las pruebas y testimonios para determinar la imputación que enfrentará la acusada, mientras la víctima continúa su recuperación. El caso, por su nivel de violencia y lo insólito del hecho, generó conmoción en la comunidad posadeña.

Fuentes de la causa señalaron que la agresión y las circunstancias del hecho están siendo analizadas por las autoridades, que continúan con las diligencias judiciales correspondientes. Entre otras medidas, se evalúa la posibilidad de incorporar testimonios de testigos presenciales, así como registros médicos y pericias complementarias.

Tragedia vial en la ruta 14: un micro cayó a un barranco y murieron al menos nueve personas

La Comisaría Sexta mantiene el caso en seguimiento, en tanto el Ministerio Público analiza los elementos reunidos hasta el momento para determinar los pasos a seguir.

Con información de TN e Infobae, editada y redactada por un periodista de ADNSUR