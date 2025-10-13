Un insólito y curioso hecho delictivo tuvo lugar la noche del sábado en el departamento mendocino de Guaymallén, cuando un joven de 22 años fue detenido tras robar un elemento de un hotel alojamiento.

El hecho ocurrió en "La Luna", ubicado en avenida Mathus Hoyos al 284, y sorprendió tanto a las autoridades como a testigos por la naturaleza poco común del objeto sustraído y la rápida intervención policial que derivó en la captura de los sospechosos.

FUE A UN HOTEL ALOJAMIENTO PARA ROBAR UN MATAFUEGOS

El robo ocurrió alrededor de las 23:05 horas. Dos personas ingresaron al establecimiento con una actitud sospechosa; mientras uno de ellos distrajo al encargado, un hombre de 50 años, haciendo consultas sobre los precios de las habitaciones, el otro aprovechó para sustraer el matafuegos que estaba dentro del local. La maniobra pasó desapercibida inicialmente para el encargado, ya que el robo se advirtió solo después de que ambos individuos abandonaron el lugar.

Gracias al eficiente sistema de videovigilancia del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) de Mendoza, los operadores del centro detectaron a los sospechosos corriendo hacia el sur por la calle Río Negro, uno de ellos portando el extintor en sus manos. El CEO alertó a un móvil policial, que rápidamente interceptó a uno de los presuntos ladrones en la intersección de las calles Alcorta y Río Negro. Durante la requisa, se encontró el matafuegos con la inscripción “La Luna”, lo que permitió establecer su procedencia inmediata.

El detenido fue identificado como E.G., un joven de 22 años, quien fue trasladado a la Comisaría 57.ª de Guaymallén y quedó a disposición de la Justicia. La policía continúa con la búsqueda de su cómplice, aunque las cámaras de seguridad lograron registrar el momento exacto de la huida y el accionar de los sospechosos.

El encargado del hotel confirmó ante la policía que, minutos antes del arresto, los dos sospechosos habían ingresado al local y uno de ellos distrajo su atención mientras el otro sustraía el extintor. Aunque en un primer momento no se alertó al 911, la rápida localización gracias al monitoreo por cámaras permitió la pronta detención.

Este hecho se torna insólito no solo por la naturaleza del robo, ya que normalmente los objetos robados suelen ser de mayor valor económico, sino también por el método empleado, con una distracción casi teatral para poder sustraer un matafuegos, un elemento de seguridad imprescindible en cualquier establecimiento. El episodio dejó perplejos a residentes y a la policía local, destacando la importancia del uso de tecnología para prevenir y resolver delitos rápidamente.

El extintor ya fue devuelto al hotel alojamiento "La Luna", y el caso sigue siendo investigado para determinar la participación y ubicación del segundo implicado. Las autoridades del Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza resaltaron la importancia del Centro Estratégico de Operaciones como herramienta clave para la vigilancia y rapidez en la respuesta ante incidentes en la región.