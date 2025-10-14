Un robo tan insólito como ruidoso sorprendió a los vecinos de Trelew la madrugada de este martes, cuando un ladrón con muletas rompió la vidriera de una carnicería para robar un teléfono celular. El hecho ocurrió cerca de la 1:10 de la madrugada en el comercio “Los Pastizales”, ubicado sobre calle Muster, y terminó con el delincuente detenido gracias al rápido accionar policial.

El hecho fue alertado por parte del Comando Radioeléctrico a la Comisaría Cuarta, sobre la presencia de un hombre - con ropa oscura, que había roto uno de los vidrios del local con una piedra y se había llevado un celular que estaba sobre el mostrador.

El rápido aviso a la policía permitió que el hombre fuera ubicado caminando a pocas cuadras del comercio asaltado, según informaron fuentes policiales.

ANDABA CON MULETAS Y ESO NO LE IMPIDIÓ ROBAR

El propietario de la carnicería, Ulises Moreira, contó en diálogo con Jornada que el hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad del negocio. “El cristal es grueso y tuvo que hacer mucho ruido al romperse”, explicó. Al revisar el lugar, comprobó que solo faltaba el teléfono, que era utilizado para el trabajo diario en el comercio.

Sin embargo, el mayor detalle surgió de un testigo y de las cámaras de seguridad en la zona. En las imágenes se observa cómo el delincuente, visiblemente con dificultad para caminar, se acerca a la vidriera y lanza una piedra para romper el vidrio. Luego, abandona sus muletas en una esquina y avanza lentamente hacia el interior del negocio para cometer el robo.

Un vecino contó que había visto al sujeto momentos antes, deambulando por la zona con muletas, y que le llamó la atención su comportamiento. Gracias a esa descripción, la Policía logró interceptarlo rápidamente en las inmediaciones. Al ser detenido, el ladrón había descartado el celular en un cantero, que fue recuperado por los efectivos.

El caso generó sorpresa entre los vecinos del barrio, no solo por la particular forma en la que se produjo el robo, sino también por el contraste entre las dificultades físicas del ladrón y la violencia del ataque al local.

El dueño del comercio aseguró que, pese al susto y los daños materiales, lo importante es que el hecho no pasó a mayores y destacó la rápida respuesta de la policía. “Por suerte, todo quedó en un mal momento y no en una tragedia”, expresó.