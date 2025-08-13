Un episodio poco común y de alta complejidad médica movilizó a personal del Complejo Penitenciario Rosario (CPR) y del hospital Eva Perón, tras el ingreso urgente de un preso con un cuerpo extraño alojado en su tórax.

Se trata de un interno de 35 años que, luego de experimentar fuertes dolores abdominales, fue diagnosticado con una placa radiográfica que mostró una bombilla de mate atravesada transversalmente en su cavidad torácica, un hallazgo que requirió una intervención quirúrgica inmediata para preservar su vida.

El suceso tuvo lugar el domingo por la noche, cuando el detenido, con antecedentes penales que incluyen delitos graves como abuso sexual con acceso carnal y robos, solicitó atención médica urgente en el servicio interno del CPR. Tras los controles respectivos y la realización de estudios radiológicos, se decidió su traslado al hospital Eva Perón para una operación de alta complejidad que se concretó el martes, logrando extraer la bombilla sin mayores complicaciones, detalló La Capital.

Una famosa cadena de electrodomésticos anunció el cierre de sus 30 locales físicos en Argentina

Actualmente, el preso permanece en observación, a la espera de una recuperación completa antes de ser devuelto al penal. La recuperación en el hospital y su posterior retorno al CPR será vigilada para evitar nuevos problemas y asegurar su bienestar durante el cumplimiento de su condena.

QUÉ HACER EN CASO DE TRAGARSE UNA BOMBILLA

En caso de haberse tragado una bombilla de mate, es fundamental buscar atención médica inmediata, ya que este objeto metálico puede causar lesiones graves en el tracto digestivo o en órganos como el tórax, como en el caso del preso del Complejo Penitenciario Rosario.

Comodoro expuso fragilidades estructurales en un debut con déficit funcional en Rosario

No se debe intentar provocar el vómito, ya que el objeto podría causar daños adicionales al volver a pasar por el esófago o la garganta. Mientras se espera la atención médica, es importante mantener a la persona calmada y evitar que ingiera alimentos o líquidos para prevenir complicaciones.

Una vez en el hospital o centro de salud, los profesionales realizarán estudios de imagen como radiografías para localizar con precisión la bombilla y evaluar el daño. Según la gravedad, se podrá decidir la intervención quirúrgica para extraer el objeto de forma segura.

Es vital seguir las indicaciones médicas y realizar controles posteriores para asegurar la recuperación, ya que un cuerpo extraño de este tipo puede provocar heridas, infecciones o bloqueos internos si no se atiende adecuadamente. Ante cualquier sospecha de ingestión de objetos extraños metálicos, la rapidez y el cuidado profesional son clave para evitar consecuencias mayores.