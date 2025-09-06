Insólito: un preso pidió un hábeas corpus en la Patagonia para entrar una PlayStation a la cárcel

La Justicia Federal de Río Negro debió intervenir en un caso insólito que tuvo como protagonista a un preso alojado en la Unidad Penal N° 5 del Servicio Penitenciario Federal, en General Roca.

El interno presentó un recurso de hábeas corpus luego de que las autoridades de la cárcel le impidieran recibir una consola de videojuegos PlayStation 2 que sus familiares habían enviado en una encomienda.

El episodio se inició cuando el personal de la División de Seguridad Interna revisó el pedido del preso y decidió rechazarlo. Según trascendió, los agentes consideraron que el detenido no reunía las condiciones de conducta necesarias para tener ese beneficio, ya que contaba con antecedentes de conflictos con otros reclusos. La decisión generó la reacción inmediata del interno, quien recurrió a la vía judicial argumentando que la medida afectaba sus derechos.

La presentación fue analizada en primera instancia por un juzgado federal de la región, que rechazó el planteo por no encuadrarse en lo previsto por la ley para el recurso de hábeas corpus. Lejos de conformarse, el interno insistió y llevó el reclamo hasta la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca. Allí, los magistrados confirmaron lo resuelto y desestimaron el pedido.

Los jueces remarcaron en su fallo que el hábeas corpus es un recurso que se utiliza únicamente cuando existe un agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención, algo que no se verificó en este caso . En ese sentido, advirtieron que la negativa a ingresar una consola de videojuegos no representaba un perjuicio real para la salud ni para los derechos fundamentales del interno.

De esta manera, la Justicia concluyó que la decisión del Servicio Penitenciario había sido razonable y se encontraba dentro de sus facultades de control y seguridad. La PlayStation quedó fuera del penal y el interno deberá esperar para acceder a ese entretenimiento, siempre y cuando mejore su conducta en el establecimiento.