Este miércoles, el notero de Desayuno Americano Fabian Rubino compró droga en un bunker narco de Once, barrio porteño, para demostrar cómo funcionan estos establecimientos ilegales.

El movilero dejó sin palabras a Pamela David cuando ingresó a un búnker narco ubicado en el barrio de Once que había sido denunciado por los vecinos y compró cocaína en vivo y en directo.

El comunicador realizó efectuó ese intercambio con el propósito de demostrar cómo funciona un búnker clandestino en Capital Federal.

Después de haber tocado timbre en la residencia ubicada en el barrio de Once, Rubino ingresó al lugar y salió con un objeto blanco escondido entre sus manos. "Yo no puedo creer lo que acaba de pasar", soltó Pamela David desde el estudio de TV. Y sumó: "Fabián, ¿qué acaba de pasar? ¿Le compraste?".

“Sale $1500. Lo que me partió el alma es que salió un chiquito”, reveló el periodista mostrando lo que le habían dado. Aunque el objetivo de la nota en un principio era mostrar a los televidentes la puerta del domicilio en cuestión, en un momento el periodista fue más allá.

Tras pasarle el monto, el notero recibió el producto y dejó a sus compañeros en el piso sin palabras. “Yo no puedo creer lo que acaba de pasar. No lo puedo creer. No salgo de mi asombro”, aseguró la conductora del ciclo claramente impactada por lo ocurrido.lejándose del lugar, Rubino comentó la situación que lo entristeció: “Me mató el chiquito que salió de ahí, era un menor de edad... la verdad es que acá corremos riesgo todos.

Con el correr de los minutos, un patrullero acudió al lugar donde se encontraba el notero y éste debió subir al vehículo.

“Tendremos que ir a declarar ante la comisaría. Seguramente nos van a llevar para que prestemos declaración y después no sé cómo seguirá la historia. La sustancia secuestrada dio positivo, era droga, la pusieron en un sobre, lo cerraron con plasticola, lo firmamos y se lo llevaron seguramente al fiscal que va a disponer cuáles van a ser las próximas medidas”, detalló el notero.

“La verdad es que no sé si mi situación estará comprometida, si considerarán que cometí un ilícito. No lo sé. Para la justicia por ahí es otra cosa, porque acá lo que están diciendo es cualquier cosa”, alegó el hombre y la conductora quiso saber: “¿Tenés miedo?”. “No. Tengo frío, me estoy mojando y tengo frío, pero no tengo miedo. De verdad te digo, de una buena vez por todas hay que hacer algo, tenemos que dejar de mirar de reojo y de costado lo que nos está pasando”, remarcó Rubino quien minutos después fue trasladado en patrullero a la comisaría para prestar declaración.

“Bueno, me van a llevar a la seccional y de ahí no sé para dónde sigo, o sea, yo los pierdo ahora chicos. Les mando un beso grande”, cerró.

Por último, Gustavo Gravia habló sobre el momento y destacó que el miembro del panel del ciclo de Pamela David en realidad solo debió aportar la información que consiguió como testigo.