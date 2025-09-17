Walter Jaramillo, condenado por violar una prohibición de acercamiento, quedó detenido tras asistir a un partido en el que se encontraba con su ex pareja, incumpliendo la medida judicial que tenía vigente.

La Justicia dispuso su prisión efectiva de seis meses, con acumulación que eleva su condena a tres años de cárcel debido a antecedentes previos.

FUE A VER A DEPORTIVO MADRYN Y TERMINÓ DETENIDO

El domingo pasado, en el estadio del Club Social y Deportivo Madryn, sede ubicada en la ciudad de Puerto Madryn, se produjo la detención de Walter Jaramillo, de 22 años, por violar la prohibición de acercamiento que le había impuesto el juzgado de Familia.

Jaramillo había asistido al encuentro deportivo que enfrentó al Deportivo Madryn contra Alvarado de Mar del Plata, en el marco de la búsqueda del ascenso a la Primera División, acompañado por su ex pareja, la mujer de quien debía mantenerse alejado.

La prohibición, dictada en julio de este año como parte de un procedimiento legal de protección a la víctima, contemplaba el uso de una tobillera dual: un dispositivo electrónico inteligente que emite alertas a las autoridades cuando la persona protegida es cercada por quien tiene la orden de alejamiento. A pesar de este mecanismo de control, Jaramillo insistió en el acercamiento prohibido al concurrir al estadio en compañía de la mujer.

PROCESO JUDICIAL, CONDENA Y A LA CÁRCEL

Tras la detención, el pasado martes siguiente se llevó a cabo la audiencia de control de detención en sede judicial. Durante esta, las fiscales Ivana Berazategui y María Eugenia Vottero formularon una acusación rápida que condujo a un procedimiento abreviado.

Este mecanismo judicial permitió acelerar la resolución sin necesidad de un juicio largo, dado que el imputado reconoció la violación de la orden judicial, lo que facilitó la homologación de la condena por parte de la jueza María Alejandra Hernández.

Jaramillo fue condenado a seis meses de prisión efectiva, es decir, sin posibilidad de la suspensión de la pena o beneficios precautorios. No obstante, la situación penal del joven se torna aún más grave debido a su historial, ya que poseía una condena previa con una pena en suspenso de dos años y seis meses. Por lo tanto, la acumulación de penas que establece el Código Penal determina que deberá cumplir tres años de prisión efectiva.

Cabe destacar que, en paralelo a esta condena, Jaramillo enfrenta una investigación penal por delitos relacionados, específicamente violencia de género y amenazas reiteradas, presuntamente cometidas contra la misma mujer, su ex pareja. Estas causas se tramitan en otra sede judicial, donde se continúa recopilando pruebas y testimonios para esclarecer los hechos y establecer otras posibles sanciones.