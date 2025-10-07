El exjefe de la Comisaría de Sarmiento fue separado de su cargo recientemente en el marco de una investigación por presuntas irregularidades relacionadas con el manejo de bienes pertenecientes a personas detenidas. La información fue confirmada por la Jefatura de la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia, cuya jurisdicción policial se encuentra a su cargo.

La situación salió a la luz tras una auditoría interna, que detectó que el funcionario había retirado de manera irregular una serie de objetos depositados en la dependencia policial, los cuales eran propiedad de detenidos que en algún momento cumplieron medidas de coerción en esa comisaría.

Ante la gravedad de los hechos, la Unidad Regional denunció inmediatamente la situación ante el Ministerio Público Fiscal de Sarmiento, dando lugar a allanamientos que se realizaron bajo un fuerte hermetismo.

“Tengo la plata en el auto”: el papá del joven asesinado reveló un conflicto previo con “trapitos” en Comodoro

Durante los procedimientos, se secuestraron elementos de interés para la causa, que, según fuentes judiciales, pertenecerían a detenidos alojados en la dependencia bajo la custodia directa del jefe policial y su personal.

En respuesta, la Jefatura de Policía dispuso el inicio de actuaciones administrativas, el desplazamiento del comisario, la designación de un nuevo jefe en la dependencia y el pase a disponibilidad preventiva del funcionario sospechado. Paralelamente, se investiga su accionar en la faz judicial y administrativa, con el objetivo de esclarecer la situación y determinar responsabilidades.

Identificaron al joven que murió tras recibir un tiro en la cara en una estación de servicio de Comodoro

Desde la Fiscalía, se espera la realización de una audiencia de apertura de la investigación penal, donde el comisario deberá responder a las imputaciones y ejercer su defensa. Sin embargo, hasta el momento no se han informado novedades oficiales sobre su situación procesal.

Fuentes ligadas a la investigación señalaron además que existen versiones sobre una “extraña movida” que involucraría el presunto intercambio de dinero con ciertos detenidos, lo que podría agravar la situación judicial del funcionario.

El desgarrador posteo de la novia del joven que fue asesinado en Comodoro: “Mis sueños a la basura”

Desde la institución policial remarcaron que, ante cualquier irregularidad, la fuerza actúa con firmeza y se autodepura, buscando enviar un mensaje claro a la comunidad: no se tolerarán conductas deshonestas dentro de la policía.

Actualmente se investiga al funcionario involucrado tanto en la faz judicial como en la administrativa. De esta forma, una vez más desde la institución se demuestra que, ante irregularidades denunciadas, la propia fuerza actúa con firmeza y se autodepura.