La Policía de Río Negro mantiene un operativo de búsqueda para dar con el paradero de Facundo Plos, un joven de 26 años que se fugó hace cuatro días en Villa Regina tras cortar la tobillera electrónica que debía portar como medida cautelar.

El hecho ocurrió el jueves pasado durante una audiencia judicial virtual en la que se ordenaba su prisión preventiva. Ante la inminente detención, Plos cortó la tobillera y escapó de su domicilio, lo que activó de inmediato los protocolos de búsqueda.

Condenas en su contra

Plos cuenta con dos condenas firmes en su contra. La primera corresponde a un abuso sexual con acceso carnal, por el cual ya había recibido sentencia. La segunda, por homicidio culposo agravado en un hecho de tránsito, le impuso una pena de tres años de cumplimiento efectivo.

Insólito: una modelo e influencer hizo una sesión en la Patagonia con poca ropa y terminó con hipotermia

En este último caso, la defensa había presentado un recurso de queja ante la Corte Suprema, lo que mantenía en suspenso la firmeza de la condena. Hasta tanto, Plos debía cumplir medidas cautelares: uso de tobillera electrónica, presentaciones semanales en la comisaría y prohibición de salir de Villa Regina o del país.

Órdenes judiciales y situación procesal

Tras la fuga, las fiscalías de Regina y General Roca solicitaron una audiencia por rebeldía, procedimiento habitual cuando un imputado incumple medidas judiciales. El lunes se formalizó la orden de captura por la segunda causa, con alcance nacional e internacional.

En paralelo, las defensas del prófugo sufrieron modificaciones: sus abogados particulares renunciaron en ambas causas, quedando representado por defensoras penales públicas. En Regina fue asistido por Julieta Soler y en Roca por Mariana Serra.

Insólito: estacionó en doble fila, robó en un auto y abandonó su vehículo con las llaves puestas

El incumplimiento de las disposiciones judiciales y la fuga en plena audiencia agravan su situación legal, lo que podría derivar en penas más severas al momento de unificar las condenas.

Pedido de colaboración ciudadana

La Policía de Río Negro solicitó a la comunidad que aporte información que permita dar con el paradero de Plos. Los datos pueden ser comunicados a la Comisaría 5.ª de Villa Regina o a cualquier unidad policial de la provincia.