Este jueves 11 de septiembre por la madrugada, alrededor de la 1:00, dos personas fueron detenidas en Rawson tras robar insólitamente herramientas en el interior de un vehículo estacionado en calle Evans.

Según informó la policía, el hecho fue advertido por el Centro de Monitoreo, que detectó a los sospechosos escapando del lugar en dirección al barrio Los Virreyes.

En ese marco, la víctima comenzó una persecución, durante la cual los delincuentes descartaron una bolsa de herramientas y un crique, los elementos presuntamente robados.

En tanto, personal policial se sumó rápidamente a la persecución y logró interceptar a los dos sospechosos a unas cuatro cuadras del sitio del hecho.

Finalmente, ambos ladrones fueron detenidos y puestos a disposición de la Fiscalía de Turno, que ordenó que permanezcan detenidos hasta la audiencia de control de detención.

ESTABA BORRACHO, SE DESCONOCIÓ CON SU HERMANA Y TERMINÓ ATACANDO SU CASA A PIEDRAZOS

Durante la madrugada de este jueves, alrededor de las 0:20 horas, un nuevo episodio de violencia familiar movilizó a personal de la Comisaría Tercera en Trelew.

El llamado de emergencia alertó sobre un conflicto que involucraba a dos hermanos y que se desarrollaba en una vivienda ubicada en calle Los Altares al 4.300, en el populoso barrio Inta. Esta intervención policial refleja, una vez más, las dificultades que enfrentan muchas familias cuando la convivencia se torna insostenible y la violencia amenaza con escalar.

Al arribo de los efectivos, la propietaria de la casa, una joven menor de edad, relató que había tenido una fuerte discusión con su hermano, un hombre de 28 años. Según explicó a las autoridades, el altercado fue de tal magnitud que se sintió en peligro y solicitó ayuda para que su hermano se retirara de la vivienda, algo a lo que inicialmente el hombre accedió.

Sin embargo, apenas se alejó unos pocos metros, comenzó a arrojar piedras contra la casa, mostrando un comportamiento extremadamente violento y agresivo.

El jefe de la Comisaría Tercera, Lautaro Inzunza, detalló al medio Canal 12 que esta actitud fue el motivo determinante para la intervención inmediata de la policía. Los agentes intentaron identificar al hombre, pero él se negó de manera rotunda a proporcionar sus datos personales, complicando la labor policial en ese momento.

Además, los efectivos policiales constataron signos claros de que el joven estaba en estado de embriaguez o bajo el efecto de alguna sustancia, ya que balbuceaba y tenía dificultades para expresarse con claridad.

Ante la gravedad de la situación y con el objetivo de proteger a la joven y evitar que el conflicto escalara, los policías decidieron demorar al joven agresor. La demora se realizó en el marco de la ley 15 N.º 27, que regula temas relacionados con la ebriedad y la resistencia a la autoridad, delito del cual se lo imputó provisionalmente. El hombre fue llevado a la dependencia policial, donde permaneció bajo custodia y fue puesto a disposición del juez de paz y del Ministerio Público Fiscal.

Tras unas horas y tras haber recuperado su lucidez, se dispuso su libertad ambulatoria, un procedimiento habitual en estos casos, donde se previene que la persona pueda volver a cometer actos violentos, pero sin mantenerla detenida de manera prolongada mientras continúa el proceso judicial.

