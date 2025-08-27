Un insólito episodio delictivo ocurrió en Bariloche cuando un sujeto robó prendas de vestir de un vehículo estacionado, pero minutos más tarde abandonó su propio auto con las llaves puestas y el botín en su interior. La policía logró recuperar los elementos sustraídos y devolverlos a su propietaria.

De acuerdo con la información oficial, el hecho comenzó cuando el hombre estacionó un Volkswagen Surán en doble fila sobre la calle San Martín y Libertad, y de inmediato sustrajo camperas, guantes, botas y otras prendas del interior de un Fiat Cronos que se encontraba en el lugar.

Luego del robo, el sujeto circuló unas cuadras y abandonó su vehículo en la calle Berutti, a pocos metros del lugar del ilícito, con las llaves colocadas y los elementos robados dentro.

Este nombre fue usado solo 3 veces en 100 años en Argentina: ¿por qué nadie lo elige?

La intervención policial

Vecinos que advirtieron la situación dieron aviso a la policía, que rápidamente se hizo presente en el lugar. Al inspeccionar el Surán, constataron que no tenía denuncias vigentes por robo y que en su interior había una importante cantidad de prendas pertenecientes a una empresa rentadora de ropa.

Posteriormente, el propietario del Surán se presentó en la comisaría, aunque no pudo explicar por qué su vehículo estaba abandonado ni cómo habían llegado allí las prendas.

La víctima del robo, que había denunciado la sustracción de elementos desde el Fiat Cronos, reconoció las camperas, guantes y botas encontradas dentro del Surán.

La policía secuestró las prendas y las restituyó a la damnificada, mientras que la investigación judicial continúa para determinar las responsabilidades del sospechoso.