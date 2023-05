Un hombre de Trevelin denunció que ingresaron a su casa y dañaron los ahorros que tenía guardados. El insólito episodio ocurrió el martes pasado, y la denuncia fue radicada en la comisaría de la localidad.

El damnificado es un empleado policial, Y comentó que autores ignorados entraron en su casa para robarse 500 dólares. Lo más curioso fue que las personas que ingresaron, cortaron con una tijera un total de 4500 dólares, pero no se los llevaron.

La víctima presta servicios en la División Abigeato, y según declaró en diálogo con FM Del Lago, “soy el mecánico policial y acá me conocen todos”.

“Aparentemente los rompieron con su cuchillo filoso, hice la denuncia y el total del dinero no se puede recuperar”, declaró.

“Lo más importante es que hoy fui a la fiscalía y lo raro es que no hay novedades, a pesar que di todos los detalles de cómo ingresaron a mi casa”, dijo la víctima del robo.

Lo que destacó el damnificado es que los ladrones entraron a su casa con una llave del lugar.

“Los dólares dañados los tengo yo, hasta ahora no puedo recuperar nada, el banco me notifico y me dijeron que hay una forma en provincia de Buenos Aires, me robaron casi 3 millones de pesos”, expresó.

"Hoy fui a la fiscalía y solamente hay una denuncia, di todas las informaciones y me dicen que no hay pruebas, mis ahorros se fueron abajo y yo tengo empleados en mi taller”, finalizó.

Fuente: FM Del Lago Esquel