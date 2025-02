Lo que comenzó como una discusión de pareja terminó con una prueba de ADN y un giro inesperado en la vida de un hombre de Bariloche. Durante seis años creyó ser el padre de un niño al que reconoció legalmente. Sin embargo, una frase lanzada en medio de una disputa familiar despertó una duda que no pudo ignorar.

“El nene no es tuyo": el comentario que lo cambió todo

La revelación no llegó de su pareja, sino de su cuñada, quien en plena discusión le dijo: “El nene no es tuyo”. En un primer momento, el comentario pareció una simple provocación, pero con el tiempo, la duda creció hasta volverse insoportable. Finalmente, el hombre decidió someterse a un análisis de ADN, cuyo resultado fue contundente: no existía ningún vínculo biológico entre él y el niño.

Con la prueba en la mano, inició una demanda de impugnación de filiación en el fuero de Familia de Bariloche, argumentando que actuó de buena fe al reconocer al niño al momento de su nacimiento, sin sospechar que podría no ser su hijo.

Una madre ausente y una abuela que se hizo cargo

La situación familiar ya estaba en crisis cuando estalló el conflicto. Tiempo después del descubrimiento, la pareja se separó y el niño quedó bajo el cuidado de su abuela materna. La madre, notificada de la demanda, no se presentó ante la Justicia ni formuló objeciones.

El caso avanzó sin trabas: la Fiscalía confirmó la validez de la prueba genética, mientras que la Defensoría de Menores analizó el entorno del niño y verificó que ya estaba al cuidado de su abuela, por lo que no se opusieron al pedido de impugnación.

La jueza a cargo del caso recordó que el Código Civil y Comercial de la Nación permite la impugnación de filiación cuando existe evidencia científica que desmienta el reconocimiento paterno. Con base en esto, ordenó anular la paternidad legal y rectificar la partida de nacimiento del niño, eliminando el nombre del hombre que durante seis años creyó ser su padre.

Además, la magistrada destacó que el menor ya tenía una situación de cuidado estable con su abuela, por lo que la decisión no afectaría su entorno ni su bienestar.