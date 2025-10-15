Insólito: el “copiar y pegar” de un ChatGPT que le costó la condena a un juez de Chubut

Un fallo sin precedentes en la justicia patagónica sacudió los tribunales de Esquel este miércoles. La Cámara Penal de dicha localidad decidió anular de oficio una sentencia completa al constatar que el juez a cargo delegó parte de su redacción en un sistema de Inteligencia Artificial (IA) generativa, similar a ChatGPT. La resolución, dictada el pasado 4 de junio de 2025 por el Juez Penal Carlos Rogelio Richeri, condenó a Raúl Amelio Payalef a una pena de dos años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo.

Ahora, a raíz de la grave irregularidad detectada, el juicio deberá realizarse nuevamente en su totalidad, con la intervención de un juez diferente, mientras que el accionar del magistrado Richeri quedó bajo la lupa del máximo órgano judicial de la provincia. La decisión de la Cámara, integrada por los jueces Carina Estefanía, Martín Zacchino y Hernán Dal Verme, sienta un importante precedente sobre los límites éticos y procesales del uso de nuevas tecnologías en la administración de justicia.

Un error insólito: "Listo para copiar y pegar"

La prueba que expuso el accionar del juez fue tan contundente como inesperada. Al revisar la sentencia, los jueces de la Cámara advirtieron que el magistrado incluyó accidentalmente una frase que, por su naturaleza, solo pudo provenir de la interacción con un asistente conversacional de IA. La sentencia contiene, textualmente, la siguiente línea: "Aquí tienes el punto IV reeditado, sin citas y listo para copiar y pegar" .

Este desliz, propio de quien copia un texto generado por una máquina sin una revisión posterior adecuada, fue la evidencia irrefutable para el tribunal revisor. Los camaristas señalaron que esta prueba de "copiar y pegar" deja una "brecha demasiado amplia" que impide determinar con certeza qué porción del texto es atribuible al razonamiento del juez y qué parte fue producto del algoritmo de la Inteligencia Artificial Generativa (IAGen). La falta de supervisión y control humano quedó, a los ojos del tribunal, totalmente demostrada.

El argumento

En su resolución, los jueces de la Cámara Penal argumentaron que la conducta del juez Richeri tensiona gravemente principios constitucionales. Sostuvieron que la delegación de la función de juzgar en sistemas automáticos, aunque sea de forma parcial, podría violar el principio de Juez Natural, que garantiza que los ciudadanos sean juzgados por seres humanos designados conforme a la ley.

Además, el error demostró que el magistrado suscribió la sentencia sin ejercer una supervisión correcta y obligatoria. La omisión de dejar constancia oficial del uso de la IA, así como de los comandos o preguntas que le formuló al asistente, impide controlar la trazabilidad del razonamiento del juez. Este accionar, según el fallo, hace que la decisión judicial se pueda equiparar a una respuesta meramente “dogmática”, ya que es imposible auditar el camino lógico que llevó a la conclusión condenatoria. La falta de motivación es una de las causales clásicas de nulidad de una sentencia.

Investigación y posible falta de confidencialidad

Debido al "uso incorrecto de la IA" y las "graves consecuencias" producidas en el proceso, la Cámara Penal ordenó remitir todas las actuaciones al Tribunal Superior de Justicia de Chubut. Este órgano, en ejercicio de su poder de superintendencia, deberá investigar y determinar el alcance de la falta del juez Richeri y las responsabilidades que le caben.

Por otro lado, los camaristas advirtieron sobre otra posible falta grave. El magistrado pudo haber incumplido los recaudos de confidencialidad exigidos por el Acuerdo Plenario N° 5435 del STJ. Al interactuar con la plataforma de inteligencia artificial, es probable que incluya datos sensibles del caso, como los nombres de las partes, de los testigos y de los peritos que declararon en el juicio. Esta información, al ser procesada por servidores externos de empresas tecnológicas, pudo quedar expuesta, violando la privacidad y la seguridad de los datos del proceso judicial.

⚖️OTRO CASO EN LA PATAGONIA

En septiembre pasado, comenzó una investigación que puso foco en dos abogados de Río Negro que podrían ser sancionados por sus colegas “por la sospecha de que usaron muy mal la IA en su trabajo” y se los acusa de inventar antecedentes.

En septiembre pasado, comenzó una investigación que puso foco en dos abogados de Río Negro que podrían ser sancionados por sus colegas "por la sospecha de que usaron muy mal la IA en su trabajo" y se los acusa de inventar antecedentes.

La Cámara Civil de General Roca expuso una situación sin precedentes que podría terminar con sanciones para dos abogados rionegrinos. Los jueces sospechan que ambos profesionales recurrieron a la Inteligencia Artificial (IA) para fundamentar sus argumentos en un juicio, pero la herramienta les proporcionó información falsa que intentaron hacer pasar por verdadera ante el tribunal .

El hecho derivó en una presentación formal ante el Colegio de Abogados de la General Roca. El objetivo es que el organismo que regula la matrícula profesional investigue el accionar de los letrados y, si se comprueba la falta, aplique una sanción disciplinaria. Lo más llamativo del caso es que la presunta mala práctica no provino de una sola de las partes del litigio, sino de ambas. Tanto el abogado que representaba al demandante como el que defendía a la empresa acusada habrían caído en la misma práctica de confiar en la IA para redactar , al menos en parte, sus escritos judiciales.

El hallazgo: 26 citas jurídicas inventadas

El descubrimiento ocurrió mientras los camaristas analizaban un fallo de primera instancia. Al revisar los recursos presentados por cada uno de los abogados para defender los intereses de sus respectivos clientes, notaron algo inusual en los antecedentes jurisprudenciales citados. Tras una verificación exhaustiva, confirmaron sus sospechas: en las presentaciones había un total de 26 citas jurídicas inexistentes. Es decir, los abogados incluyeron en sus argumentaciones supuestos fallos anteriores que nunca existieron.

Del total de citas falsas, veinte correspondían al abogado del denunciante, mientras que las seis restantes fueron incluidas por el defensor de la compañía . Cabe mencionar que, los antecedentes son un pilar fundamental en la revisión de una sentencia de un tribunal inferior. El sistema judicial se basa en gran medida en la doctrina y la jurisprudencia, es decir, en la repetición de patrones de interpretación de la ley ante casos similares para garantizar la coherencia y la seguridad jurídica. Por eso, la inclusión de precedentes inventados constituye una falta de suma gravedad.

Ante la duda, los jueces realizaron una minuciosa corroboración en la biblioteca del Poder Judicial y en los registros del Superior Tribunal de Justicia de la provincia. El resultado fue contundente: los fallos mencionados en los escritos de los abogados no existían en ninguna base de datos oficial.

Un juicio por un auto de alta gama

El episodio se generó en el marco de una demanda iniciada por un vecino de General Roca contra una reconocida empresa automotriz y su concesionaria oficial. El conflicto surgió tras la compra de un vehículo de alta gama que, según la denuncia, presentó fallas mecánicas graves apenas comenzó a ser utilizado por su propietario.

Frente a esta situación, los dos abogados implicados, cuyas identidades no se dieron a conocer públicamente, intentaron justificar el error con explicaciones que los jueces consideraron poco convincentes. Según informó el portal de noticias local ARN, uno de los letrados atribuyó las citas falsas a un “error de pluma”, mientras que el otro argumentó haber tenido “problemas al consultar una revista doctrinaria”.

Sin embargo, para los camaristas, la hipótesis más firme es que ambos utilizaron un sistema de Inteligencia Artificial generativa para construir sus argumentaciones, sin verificar la veracidad de la información proporcionada por la plataforma. Consideraron que, si bien el uso de IA para citar jurisprudencia falsa es grave, la posibilidad de que los propios letrasdos inventaran deliberadamente los precedentes serían "mucho más grave aún", ya que implicaría un intento claro de inducir a error al tribunal.

