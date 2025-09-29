Insólito: dos motochorros se tiraron al río para escapar de la policía

El hecho ocurrió este domingo alrededor de las 18.50 horas, cuando el Comando Operativo Policial (COP) recibió un aviso sobre dos jóvenes en una moto XR 250 Tornado negra que intentaban robar otro rodado en la calle Perito Moreno, frente al supermercado Carrefour.

El Centro de Monitoreo constató mediante cámaras que los sospechosos usaban un cortacadenas para sustraer la moto, por lo que se alertó a la Comisaría Segunda y a la brigada motorizada para iniciar el operativo.

Los jóvenes, de 19 y 21 años, al notar la presencia policial, huyeron en contramano por avenida Olascoaga y Democracia, conduciendo de forma temeraria y cruzando entre peatones en la Isla 132, donde los móviles no pueden ingresar a los senderos.

El Departamento de Coordinación Operativa (ex DeMoSe) desplegó un operativo cerrojo con la participación de ocho policías motorizados, seis bicipolicías, ocho efectivos a pie y tres móviles. También se sumaron infantes del destacamento de Isla 132 para cerrar el perímetro.

Fuga y salto al río

Acorralados en la zona de los clubes náuticos, cerca del Club Biguá, los sospechosos se arrojaron al río Limay junto con la moto como último intento de escape. El bajo nivel del agua permitió que cruzaran parte del cauce, pero el peso de la ropa mojada les dificultó la huida y fueron reducidos a mitad de camino.

Uno de ellos sufrió un corte en el cuero cabelludo y debió ser suturado, sin presentar heridas graves. El cortacadenas fue hallado en el agua y la moto fue retirada para su verificación en Sustracción de Automotores.

La investigación determinó que la moto utilizada había sido robada cuatro días antes y tenía pedido de secuestro. Además, uno de los detenidos intentó dar una identidad falsa, por lo que fue trasladado para realizar la identificación mediante huellas dactilares.

Según confirmó la Fiscalía de Robos y Hurtos, el joven de 19 años tenía pedido de captura vigente por rebeldía desde el 22 de julio de 2025, por robo de vehículos agravado por participación de menores.

Trabajo conjunto y colaboración ciudadana

El comisario Luis Casal, segundo jefe del Departamento de Coordinación Operativa, destacó la importancia del trabajo articulado entre las distintas áreas policiales y el aporte de los vecinos:

“Gracias a la colaboración de la gente y al despliegue de motorizada, bicipolicía e infantería, logramos cerrar el paso y detenerlos. La seguridad la hacemos entre todos”.