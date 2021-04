FORMOSA - El médico Vicente Antonio Palacio fue detenido luego de negarse a pagar fianza y a realizar trabajos comunitarios tras ser declarado por la Justicia como culpable de violar las normas sanitarias al no usar tapabocas dentro de su automóvil en Formosa.

El hecho ocurrió en agosto del 2020, mientras el profesional de la salud se trasladaba a Mojón de Fierro para brindar asistencia médica a afiliados del PAMI.

Un control caminero de la Policía lo retuvo y le señaló que no estaba cumpliendo el uso adecuado del barbijo, a pesar de que el médico se encontraba transitando en su vehículo.

“Permanentemente me faltaron el respeto, quisieron esposarme y secuestrarme la camioneta, por no llevar barbijo dentro de mi auto”, relató Palacio en aquel entonces.

Ocho meses después fue condenado por la jueza Venancia Servín, titular del Juzgado de Paz de Menor Cuantía 3 del barrio Juan Domingo Perón.

“La jueza me dio tres opciones, pagar una multa, hacer trabajo comunitario o 10 días de cárcel”, comentó en la puerta de la subcomisaría del barrio Antenor Gauna, donde quedó detenido. “Yo no voy a pagar un peso por algo que no hice. Tampoco voy a trabajar gratis para este estado corrupto, así que acepté los días de arresto. Yo no cometí ningún delito, porque no es ilegal andar dentro de mi vehículo sin barbijo”, dijo el profesional a Radio Parque de Formosa.

Palacio anunció que durante el cumplimiento de su condena, realizará una huelga de hambre consumiendo solamente el líquido diario necesario para mantener las funciones vitales.

Todavía no entiendo de qué me acusan. Soy inocente. No cometí ningún delito. Los policías que me pararon en el control me quisieron secuestrar el auto y esposarme. Pero no lo permití, así que me armaron una causa”, detalló Palacio en diálogo con este medio.

“Muchas veces quise reunirme con la jueza, pero su secretaria me explicó que estaba trabajando desde su casa porque es persona de riesgo. Nadie de la Justicia me escuchó, mis abogados presentaron toda la documentación, pero el fallo fue en contra. Así que tuve que pasar un día en un calabozo de la comisaría que está en condiciones deplorables”.

Actualmente Palacio se encuentra detenido en su casa donde vive con su esposa y dos de sus hijas. En la puerta hay una consigna policial las 24 horas.

