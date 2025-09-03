En una audiencia desarrollada en la Oficina Judicial de Trelew, la jueza Mirta Moreno resolvió liberar a una de las imputadas en una compleja causa penal que investiga un presunto secuestro y tentativa de homicidio. La mujer, identificada como G.P., seguirá procesada, pero podrá esperar el desarrollo de la causa en libertad.

La decisión se tomó tras analizar contradicciones graves en los testimonios de la presunta víctima, un joven identificado como T.J., quien declaró en al menos cuatro oportunidades, cambiando su versión en cada una de ellas.

La defensa de G.P. solicitó el arresto domiciliario de su defendida, argumentando dos motivos. Uno de ellos señaló que su defendida es madre de un niño pequeño que necesita cuidados, situación respaldada por un informe sociofamiliar.

Y el otro planteó dudas sobre la imputación. Allí destacó que el propio denunciante afirmó en una de sus últimas declaraciones que G.P. no participó en el hecho y que pudo haberla confundido con su hermana.

QUÉ DIJO EL FISCAL OMAR RODRÍGUEZ

El fiscal Rodríguez se hizo cargo del caso tras la intervención inicial de otra fiscal. En este contexto, reconoció que se trata de una situación atípica y confusa. Además, señaló que el relato de la víctima tiene inconsistencias marcadas, ya que en un primer momento habló sobre la existencia de un bolso rojo y que había sido llamado para una venta de empanadas, lo que posteriormente dijo que no era cierto.

Rodríguez explicó que, ante la falta de solidez en el testimonio, se están revisando otras pruebas independientes para reconstruir lo sucedido.

Teniendo en cuenta estos detalles, sugirió la libertad de la mujer implicada, aunque permanecerá imputada en el marco de la causa.

Por su parte, la jueza Moreno no solo ordenó la libertad de G.P., también señaló que el proceso continuará y advirtió sobre la falta de unidad de criterios en relación con la fiscalía. También llamó la atención sobre las distintas formas en que se ha abordado la situación, por lo que solicitó que se acuerde una línea de acción común en la investigación, dado que hay varias personas más detenidas por el hecho.

Cabe recordar que en el caso son cuatro las personas imputadas por el uso de arma de fuego, privación ilegítima de la libertad agravada, robo doblemente agravado y uso de arma de fuego, en concurso real y en calidad de coautores.

EL HECHO

La causa ocurrió el 11 de julio por la noche, en el barrio Inducón de la ciudad de Trelew. Según consta en la denuncia presentada por la presunta víctima, un joven identificado como T.J., conocido en la zona (estaba declarado en rebeldía y acusado por cuatro hechos de estafa con una pena de hasta 6 años de cárcel).

Según reveló, fue abordado mientras se encontraba en una terraza y forzado a ingresar al baúl de un vehículo. Luego, fue trasladado hasta una zona descampada, ubicada en inmediaciones de las calles Oris de Roa y Centenario.

Una vez en ese lugar, según su relato, recibió dos disparos de arma de fuego, aunque logró fingir estar herido. Esto le habría permitido escapar del lugar cuando los agresores se retiraron. Posteriormente, fue auxiliado por vecinos de la zona, quienes dieron aviso a las autoridades.

Gacetilla de información del Ministerio Público Fiscal, con edición de un periodista de ADNSUR