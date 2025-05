Insólito: chocó en una rotonda patagónica y mientras buscaba ayuda le robaron

Un accidente de tránsito terminó en una escena de doble pesadilla para un automovilista neuquino. En plena madrugada de este lunes, un joven que circulaba por la zona de la rotonda de calle Rodhe y 1° de Mayo sufrió un despiste y chocó de frente con otro vehículo. Minutos después, mientras fue a pedir ayuda, desconocidos aprovecharon la oscuridad y la confusión del momento para romperle el vidrio del auto y robarle.

El siniestro ocurrió antes de las 7.30, cuando el conductor de un Chevrolet Cruze gris intentó girar en la rotonda, pero mordió el cordón y perdió el control del vehículo. Esto lo llevó a terminar de contramano, impactando de lleno contra un auto rojo que venía en sentido contrario. Afortunadamente, ninguno de los conductores sufrió lesiones, aunque ambos vehículos terminaron con importantes daños materiales.

Insólito escrache viral en la Patagonia: le pintaron el auto a una mujer por estar con un hombre casado

La falta de iluminación en la zona fue un factor clave. Según se informó, la rotonda todavía no contaba con luminarias instaladas, lo que habría influido tanto en el despiste como en el posterior hecho de inseguridad. La Policía llegó al lugar minutos más tarde, cortó el tránsito sobre la calle Hernán Poliansky y ordenó el paso vehicular mientras los dos vehículos permanecían bloqueando el carril.

El momento más insólito se vivió después del choque. El conductor del Cruze, al ver que no había lesionados, salió a buscar ayuda, momento en el cual alguien arrojó una piedra contra una de las ventanas del vehículo. “Me rompieron el vidrio con un piedrazo, pero no pudieron llevarse nada porque no tenía nada adentro”, relató la víctima en diálogo con un móvil de Radio 7. El hecho dejó en evidencia no solo la vulnerabilidad de los conductores ante la inseguridad, sino también la falta de respuesta rápida en zonas periféricas de la ciudad.

Insólito: golpeó a una mujer, huyó, lo detuvieron, pero lo liberaron a las horas

Desde la Policía confirmaron que el hecho no requirió intervención de la División Tránsito ya que no hubo heridos, aunque la situación provocó demoras durante parte de la mañana en ese sector de Neuquén capital. Los autos fueron retirados horas después, y por el hecho de vandalismo aún no hay detenidos ni pistas firmes.