Un hecho insólito ocurrió en Chos Malal, donde el dueño de dos perros salchichas, llamados Simón y Lola, recibió una multa de 582.003,20 pesos luego de que sus mascotas escaparan de su casa y generaran disturbios en la vereda.

Según informaron fuentes municipales, los perros lograron abrir el portón y, aunque no llegaron a la calle, ladraron a un motociclista y también interfirieron con inspectores de Tránsito que pasaban por el lugar. Por estos motivos, el municipio consideró que existía un riesgo de accidente y notificó al propietario, imponiéndole la abultada sanción.

La reacción del propietario y el descargo

El vecino realizó su descargo ante la Municipalidad, explicando que los perros estaban en el patio y que no habían causado daños directos. Sin embargo, el argumento no fue suficiente para revertir la decisión, y el dueño debió pagar la multa en parte en efectivo y el resto con tarjeta.

Indignación entre los vecinos

El caso generó un intenso debate en Chos Malal. Muchos vecinos consideraron que el monto era excesivo, dado que se trataba de animales pequeños y que no mordieron a nadie. Algunos destacaron que en la ciudad circulan perros sueltos en otros barrios sin recibir multas, y cuestionaron la equidad en la aplicación de la ordenanza.

“Me parece un poco excesivo el monto, deberían destinarlo a programas de castración o mejoras para las rescatistas de mascotas”, comentó una vecina, mientras que otros se mostraron sorprendidos por la severidad de la medida.