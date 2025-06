La inseguridad constante se ha convertido en una de las principales preocupaciones para los comerciantes de todo el país. En muchas localidades, pequeños y medianos negocios enfrentan ataques reiterados que no solo afectan su economía, sino también su tranquilidad y la de sus familias. La falta de respuestas efectivas por parte de las autoridades genera un clima de temor que dificulta el normal desarrollo de sus actividades diarias.

Este escenario es especialmente crítico en ciudades como Trelew, donde la violencia y los robos se han vuelto una amenaza cotidiana. La experiencia de muchos comerciantes revela una situación límite, en la que mantener abierto un local se transforma en una verdadera lucha contra la inseguridad y la incertidumbre.

En este contexto, se conoció la grave situación que atraviesa Jimena, una comerciante de la zona que en los últimos tiempos sufrió seis robos en su rotisería. La mujer remarcó las dificultades de vivir en una constante amenaza.

La mujer habló con la prensa y reveló que la situación es crítica. Contó que el negocio es prácticamente nuevo, ya que trabajó para poder abrirlo al público hace seis meses. En ese marco, viene sufriendo constantes hechos de inseguridad.

En ese marco, reveló que el último ocurrió el pasado sábado 31 de mayo, luego de que cerrara el local. De esta manera, indicó que los ladrones “se llevaron toda la mercadería y algunas cosas de atrás que, por tema de investigación, no las quiero nombrar”. En tanto, aclaró que la situación pudo ser advertida por una vecina y, luego de darle aviso, pudo llamar a la policía; sin embargo, los ladrones ya habían logrado su cometido.

La mujer remarcó que “no tengo vida, no descanso en paz. Vivo prácticamente acá para cuidar lo mío y no se justifica tampoco”. Asimismo, remarcó que ante estas situaciones debe trabajar el doble para recuperar lo perdido. “Me encantaría poder poner una reja o un portón para que no me roben, pero no tengo la plata”, indicó.

No obstante, Jimena resaltó que “a mí el miedo no me va a paralizar. Yo voy a seguir trabajando”. Por último, pidió mayor seguridad y un puesto policial para cuidar a los vecinos del sector y hacer frente a los robos.

Con información de Diario Jornada, redactada y editada por un periodista de ADNSUR