Inseguridad sin fin en el barrio Ceferino: delincuentes robaron una gallina y fueron sorprendidos por sus dueños

En el barrio Ceferino Namuncurá, en plena zona sur de la ciudad de Comodoro, la inseguridad sigue en crecimiento y parece no tener fin. Meses atrás, desconocidos dispararon con una escopeta directo a la ventana de una vivienda donde, afortunadamente, no hubo heridos.

Días más adelante, vecinos de la zona aseguraron que desconocidos intentaron ingresar a distintas viviendas en las cuales, con anterioridad, aparecían por las mismas para corroborar si habían personas adentro o no con la clara intención delictiva.

Pero este viernes 5 de septiembre, a plena luz del día y varios minutos después de la salida de los estudiantes de la Escuela N°52 ubicada en calle Martín Fierro, dos delincuentes fueron captados por las cámaras de seguridad a las que pudo acceder ADNSUR de una casa con actitud sospechosa al visualizar algo llamativo en el patio.

15 gremios argentinos anunciaron aumentos para sus empleados en septiembre de 2025

Uno de ellos tenía una pala en su mochila y otros elementos que sostenía con sus manos, acompañado por otro sujeto que le siguió la corriente al querer cometer el hurto en la vivienda situada entre Roberto Arlt y Rafael Obligado.

Rápidamente, notó que había una gallina adentro del patio del domicilio y al verificar que no habían movimientos, se trepó a un canasto de basura, saltó el portón y tiró al animal desde una importante altura con intenciones de robársela. “Su gallo (gallina) estaba arriba del techo”, exclamó el delincuente cuando la dueña del lugar lo advirtió. No obstante, siguió: “su gallo estaba arriba del techo, se lo querían comer los perros, maestro”.

Ola polar en Comodoro: se prevén lluvias y nevadas para esta primera semana de septiembre

“Ahí duerme (en el árbol). No podés saltar así”, retrucó la mujer. Buscando desligarse de la situación incómoda, el ladrón continuó: "no sabía que dormía ahí. Pensé que estaba asustada. Disculpe la molestia, ahí tiene su gallo.

Cabe mencionar que en diferentes momentos del día, los vecinos de la zona notaron movimientos extraños y de personas no pertenecientes al barrio Ceferino Namuncurá, lo que no solo resultó algo llamativo, sino que también los obligó a reforzar las medidas de seguridad.

Las insólitas imágenes registradas por las cámaras de seguridad