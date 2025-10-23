La inseguridad no da tregua en Río Gallegos, donde cada vez son más frecuentes los hechos delictivos que generan preocupación entre los vecinos y las autoridades. A pesar de los esfuerzos policiales, la sensación de vulnerabilidad crece en distintos barrios de la ciudad, afectando la tranquilidad y la calidad de vida de quienes habitan la zona. Los intentos de robo, asaltos y otros delitos se suceden con regularidad, dejando en evidencia la necesidad de reforzar la seguridad y la prevención para proteger a la comunidad.

Durante el miércoles 23 de octubre por la noche, se vivió un hecho de inseguridad en la ciudad de Río Gallegos, capital de Santa Cruz. Un ladrón rompió una ventana y también una puerta para intentar robar en una casa de la calle Pasaje Nicaragua, ubicada en el barrio 366 Viviendas.

Emprendedora de día y asaltante de noche: la doble vida de la “Toretto” chubutense

La situación no pasó desapercibida para los vecinos, quienes escucharon ruidos extraños. De esta manera, efectivos de la Comisaría Cuarta intervinieron por estar cercanos al hecho. Se acercaron hasta la vivienda y, cuando ingresaron al interior, encontraron al delincuente.

De esta manera, lo redujeron hasta la llegada de otros miembros de la fuerza policial. Según se supo, el dueño de la casa confirmó que no faltaba ningún objeto de valor.

En el marco de la investigación, detectaron manchas de sangre que serán analizadas. Con respecto al detenido, constataron que tenía una averiguación de paradero en una causa por hurto. Finalmente, fue puesto en libertad y quedó a disposición de la justicia para informar su domicilio.

Fue a abrir su comercio en Santa Cruz y se encontró con una devastadora escena: “Que la justicia se mueva”

LA OLA DE INSEGURIDAD EN RÍO GALLEGOS

El jueves 16 de octubre a las 11 horas, la policía recibió un aviso sobre un robo en una casa ubicada en la calle 33, entre 12 y 14. Al llegar, constataron que la propiedad había sido forzada. Según relató el propietario, un albañil que trabaja en la zona advirtió que una ventana del dormitorio estaba abierta y llamó su atención.

Los delincuentes habrían ingresado rompiendo la manija de la ventana y sustrajeron diversas herramientas eléctricas, entre ellas un taladro percutor, una sierra circular, dos atornilladoras, una tenaza y una pequeña soldadora. La investigación quedó a cargo del Juzgado de Instrucción N.º 2, y la policía continúa buscando a los responsables.

Tensión máxima en Comodoro: un joven recibió una paliza y fue trasladado al hospital antes de una audiencia

En tanto, ese mismo día, cerca del mediodía, ocurrió otro hecho delictivo, cuando una vecina del barrio Bella Vista descubrió que ladrones ingresaron a su auto sin forzar la cerradura. El Citroën Cactus negro estaba estacionado en el patio delantero de su casa. La mujer descubrió que faltaba una mochila negra que contenía una notebook Philco, perfumes, maquillaje y útiles de oficina.

Sin evidencias visibles ni testigos, la denuncia fue radicada y clasificada como hurto. La policía realiza las investigaciones correspondientes, y el caso también quedó en manos del Juzgado de Instrucción N.º 2.

Alerta en Comodoro: utilizan menores de “campana” para robar bebidas alcohólicas en un almacén gourmet

Con información de El Diario Nuevo Día, redactada y editada por un periodista de ADNSUR