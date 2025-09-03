La tranquilidad de Fernández Oro volvió a verse alterada el martes por la noche, cuando dos episodios violentos ocurrieron casi en simultáneo en pleno centro de la ciudad. Ambos hechos tuvieron como protagonistas a jóvenes y adolescentes, lo que generó conmoción y preocupación entre los vecinos.

El primero de los incidentes se registró en la intersección de las calles Chile y Roca, alrededor de las 21. Allí, dos grupos de jóvenes con antecedentes de conflictos previos comenzaron una pelea a golpes que rápidamente escaló.

En medio de la gresca, uno de los participantes, que circulaba en moto, extrajo un arma de fuego y disparó contra sus adversarios, hiriendo a un joven en el pie. La reacción fue inmediata: familiares de la víctima, que viven en las inmediaciones, corrieron al agresor, lo derribaron de la moto y lo golpearon.

El herido fue trasladado en ambulancia al hospital, mientras que el agresor, detenido por la policía, fue llevado también a un centro de salud por fuertes dolores en un oído. Allí los médicos advirtieron posibles hemorragias internas, lo que motivó estudios de mayor complejidad.

El comisario Miguel Elifonso, jefe de la Comisaría 26, confirmó que varios de los involucrados ya habían sido investigados en semanas anteriores en el marco de causas judiciales.

Una pelea organizada por Instagram

Casi en el mismo horario, a cien metros del lugar, en la plaza María Elena Walsh, otro grupo de adolescentes protagonizó una pelea multitudinaria. Según la policía, se trató de dos facciones de jóvenes de entre 15 y 17 años, que se habían citado a través de redes sociales para enfrentarse en el espacio público.

Un móvil policial que trasladaba al autor del disparo detectó la pelea y dio aviso para que intervinieran otros efectivos. Tras dispersar el tumulto, los agentes demoraron a siete adolescentes, todos residentes de distintos barrios de Oro.

Por tratarse de menores, se dio intervención a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), y además se convocó a los padres para intentar frenar la escalada de violencia.

Malestar y temor en la comunidad

Los hechos generaron indignación entre los vecinos, que se expresaron en redes sociales. “Batalla campal y lo más triste que son todos niños de 15 años”, escribió Natalia, mientras que Silvina lamentó: “¿Qué pasó con Fernández Oro, mi querido pueblo tan tranquilo? No permitan que se acabe eso, tan lindo de poder caminar seguros”.

Otros comentarios reflejaron un tono más duro, apuntando a la presencia de jóvenes vinculados a hechos delictivos en el centro de la localidad.