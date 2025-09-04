Un vecino de Vista Alegre fue víctima del robo de su vehículo en pleno centro de Neuquén, mientras cumplía con su jornada laboral. El hecho ocurrió este miércoles, en Leguizamón entre San Martín y 12 de Septiembre, a pocos metros de una estación de servicio YPF y en un sector muy transitado.

La víctima, identificada como Diego Gallardo, relató que dejó su automóvil, un Peugeot 208 blanco patente AF206QU, estacionado cerca de la esquina de Leguizamón. “Entré a mi trabajo a las 9 y salí entre las 16:30 y las 16:40, y cuando voy a buscar el auto ya no estaba”, explicó.

Sin rastros ni testigos

A pesar de que el robo ocurrió en una zona de alto movimiento peatonal y vehicular, nadie advirtió movimientos sospechosos. Gallardo consultó a comerciantes de la cuadra, pero ninguno vio a la grúa ni observó maniobras extrañas. Tampoco se encontraron restos de vidrios en el lugar.

Nuevo aumento y bono para empleadas de casas particulares: cuánto cobrarán por hora en septiembre de 2025

“Puse el estacionamiento medido y me fui. Ojalá que se lo haya llevado la grúa, fue lo que pensé. Pero me había cerciorado de que estuviera bien estacionado”, comentó el damnificado.

Investigación policial

Tras constatar la desaparición del vehículo, un efectivo policial le indicó a Gallardo que realizara la denuncia en la Comisaría Primera, desde donde se derivó el caso a la Dirección de Tránsito. También se dio aviso a la aseguradora.

El vecino sospecha que los delincuentes pudieron haber utilizado un inhibidor de alarmas, ya que el vehículo contaba con alarma perimetral y no se escuchó ningún sonido. “Quizás lo hayan fichado en su momento y vieron la oportunidad”, señaló.