Inseguridad en Neuquén: estacionó en el centro y le robaron el auto en horas laborales
Un vecino de Vista Alegre denunció el robo de su Peugeot 208 blanco en pleno centro de Neuquén. El hecho ocurrió en Leguizamón, entre San Martín y 12 de Septiembre, a plena luz del día y sin testigos.
Un vecino de Vista Alegre fue víctima del robo de su vehículo en pleno centro de Neuquén, mientras cumplía con su jornada laboral. El hecho ocurrió este miércoles, en Leguizamón entre San Martín y 12 de Septiembre, a pocos metros de una estación de servicio YPF y en un sector muy transitado.
La víctima, identificada como Diego Gallardo, relató que dejó su automóvil, un Peugeot 208 blanco patente AF206QU, estacionado cerca de la esquina de Leguizamón. “Entré a mi trabajo a las 9 y salí entre las 16:30 y las 16:40, y cuando voy a buscar el auto ya no estaba”, explicó.
Sin rastros ni testigos
A pesar de que el robo ocurrió en una zona de alto movimiento peatonal y vehicular, nadie advirtió movimientos sospechosos. Gallardo consultó a comerciantes de la cuadra, pero ninguno vio a la grúa ni observó maniobras extrañas. Tampoco se encontraron restos de vidrios en el lugar.
“Puse el estacionamiento medido y me fui. Ojalá que se lo haya llevado la grúa, fue lo que pensé. Pero me había cerciorado de que estuviera bien estacionado”, comentó el damnificado.
Investigación policial
Tras constatar la desaparición del vehículo, un efectivo policial le indicó a Gallardo que realizara la denuncia en la Comisaría Primera, desde donde se derivó el caso a la Dirección de Tránsito. También se dio aviso a la aseguradora.
El vecino sospecha que los delincuentes pudieron haber utilizado un inhibidor de alarmas, ya que el vehículo contaba con alarma perimetral y no se escuchó ningún sonido. “Quizás lo hayan fichado en su momento y vieron la oportunidad”, señaló.