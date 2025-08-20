Un violento asalto conmocionó a los vecinos de General Roca el martes por la noche, cuando al menos cinco hombres armados irrumpieron en una vivienda céntrica y redujeron a las personas que se encontraban en el lugar. Las víctimas, que solo cuidaban la propiedad porque los dueños estaban fuera de la ciudad, fueron maniatadas con alambres y amenazadas durante varios minutos.

El ingreso violento

Según fuentes de la investigación, los delincuentes llegaron en dos vehículos blancos hasta la casa ubicada en un barrio al sur del canal principal de riego. Forzaron la puerta principal y entraron con violencia. Una vez adentro, sorprendieron a dos mujeres adultas y a una niña, a quienes inmovilizaron rápidamente.

Los asaltantes, que contaban con equipos de comunicación, exigían a las víctimas que revelaran la ubicación de una supuesta caja fuerte con dinero en efectivo. Sin embargo, al no obtener respuesta ni encontrar el botín que buscaban, decidieron abandonar la vivienda pocos minutos después.

Qué se llevaron los ladrones

Antes de huir, los hombres sustrajeron un dispositivo DVR, utilizado para almacenar las grabaciones de las cámaras de seguridad. Este elemento es clave para los investigadores, ya que podría contener imágenes de los movimientos en el interior y exterior de la casa.

La vivienda pertenece a una familia vinculada a la actividad frutícola, agrícola y comercial, que en ese momento no se encontraba en General Roca. Las personas que se hallaban dentro resultaron directamente afectadas por el ataque, aunque no sufrieron lesiones de gravedad.

Tras la denuncia, la Policía desplegó un operativo de búsqueda en distintos sectores de la ciudad, pero hasta el momento no hubo resultados positivos ni se logró dar con los autores.