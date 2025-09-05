El crecimiento poblacional y territorial de Fernández Oro no solo trajo consigo mayor actividad económica, sino también nuevas modalidades de delito. En el marco de operativos recientes, la Policía detectó vehículos de alta gama ocultos en talleres mecánicos y depósitos no habilitados, muchos de ellos vinculados a ilícitos.

La medida fue posible gracias a una ley orgánica que permite inspeccionar talleres, depósitos y desarmaderos. Durante los controles se identificó un predio con más de 40 automóviles, entre ellos una camioneta Hilux 2018 con pedido de secuestro vigente desde 2024, además de otros vehículos desarmados para la venta clandestina de autopartes.

Cómo operaban

De acuerdo con lo informado por la Comisaría 26, los talleres funcionaban como pantalla legal, pero al mismo tiempo escondían autos usados en robos o con pedidos judiciales. Algunos rodados estaban en mal estado, sin chapas patentes ni autorización para circular.

“El mecánico arreglaba autos, pero también recibía vehículos chocados o dados de baja, los desarmaba y vendía por partes. Eso está permitido solo si existe una habilitación formal, no cuando se acumulan más de 40 autos sin control”, explicó el comisario Miguel Elifonso.

Secuestro de vehículos de alta gama

El hallazgo más significativo fue una Hilux 4x4, sospechada de haber sido utilizada como medio de transporte en un hecho delictivo y luego ocultada en un predio informal para evitar que fuera detectada.

Durante los procedimientos también se secuestró un Mini Cooper sin chapa patente y una camioneta F-100, entre otros vehículos de diferentes modelos y antigüedad. Todos quedaron a disposición de la Justicia.