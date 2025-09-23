Inseguridad en Cipolletti: cuatro ladrones detenidos tras un robo en una vivienda de la calle Zeballos

Un intento de robo en una vivienda de Cipolletti terminó con cuatro jóvenes aprehendidos durante la madrugada de este martes. El hecho ocurrió en calle Zeballos, donde los delincuentes habían forzado una reja para ingresar al depósito de una casa.

Según informaron desde la Comisaría 16, el operativo comenzó alrededor de las 5 de la mañana, cuando un móvil policial acudió tras un llamado del Centro de Operaciones Policiales. Al llegar, los efectivos sorprendieron a un joven que circulaba en una bicicleta de alta gama mientras transportaba dos carpas de grandes dimensiones.

El operativo cerrojo

Al mismo tiempo, otros tres sujetos que estaban en la parte trasera de la vivienda intentaron escapar por los domicilios linderos. La Policía desplegó un operativo cerrojo en la zona y logró detenerlos a pocos metros. En la huida, los jóvenes descartaron varias herramientas de mano que también habían sustraído.

Posteriormente, se constató que los delincuentes habían forzado una puerta reja y ocasionado daños para ingresar a un depósito de la vivienda. Allí sustrajeron una bicicleta, dos carpas y diferentes herramientas manuales y eléctricas.