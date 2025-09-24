Una pareja de Cipolletti, recién mudada al barrio Antártida Argentina, sufrió un audaz robo en la madrugada del viernes cuando delincuentes ingresaron a su vivienda sin forzar la puerta y se llevaron su camioneta Chevrolet Tracker gris, modelo 2017, valuada en 27 millones de pesos. La mujer se encontraba en la planta alta y no escuchó nada durante el hecho.

El propietario, Leo, explicó que tras realizar la denuncia ofrecieron una recompensa por información veraz sobre el paradero del vehículo. Sin embargo, comenzaron a recibir llamadas de personas que intentaban extorsionarlos o estafarlos, lo que los llevó a replantear la estrategia y aclarar que solo gratificarán a quienes aporten datos concretos y comprobables.

Leo detalló que la camioneta tiene una abolladura en el capot y un rayón en la parte trasera, y que la búsqueda se centrará en zonas de chacras cercanas. También destacó los inconvenientes que la situación genera en su movilidad debido a su trabajo en la industria petrolera, que lo obliga a trasladarse constantemente.

Este hecho se suma a otro robo ocurrido pocos días antes en el barrio Los Álamos, donde delincuentes ingresaron a una vivienda de empresarios locales y sustrajeron un Toyota Corolla y un Peugeot 308, además de dinero y otros objetos de valor. En ese caso, los sistemas de alarma y cámaras no estaban activados, y los ladrones actuaron sin apuro, revisando la casa completamente.

Ambos episodios reflejan una preocupación creciente por la seguridad en barrios residenciales de Cipolletti, donde vecinos y autoridades reclaman mayores medidas de prevención ante la creciente ola de delitos contra vehículos y propiedades.