La tarde del domingo se vio alterada en barrio San Lorenzo, cuando un hombre de unos 30 años fue sorprendido mientras circulaba en su bicicleta por la calle Venado Tuerto al 400. Dos jóvenes, uno de ellos en una motocicleta 110 cc, lo golpearon y le sustrajeron el rodado, huyendo con la bicicleta cargada a la espalda.

Alertada la Policía, la Comisaría 16 inició un rastrillaje que permitió localizar a los sospechosos dentro del mismo barrio, aunque uno de ellos logró escapar momentáneamente, complicando el procedimiento.

Enfrentamiento con vecinos y daños a móviles

El sospechoso ingresó a una vivienda del barrio Las Plateas, lindero a San Lorenzo, propiedad de una familia vinculada al delito. Allí se desató un enfrentamiento con los uniformados. Según el comisario Arguello, vecinos y allegados comenzaron a arrojar piedras contra los móviles: “No hubo armas de fuego, fueron piedras. Para dispersar a los revoltosos se utilizó escopeta calibre 12/70 con cartuchería antitumulto”.

Vacío de poder en San Lorenzo: la Comisión Directiva se derrumbó y el Estatuto toma el control

A pesar de la violencia, ningún efectivo ni civil resultó lesionado, aunque varios patrulleros sufrieron daños materiales. El personal policial logró restablecer el control de la situación, aplicando los protocolos de seguridad correspondientes.

Finalmente fue detenido Ezequiel Suazo, de 22 años, señalado como uno de los autores del robo. Es familiar directo de un conocido delincuente que se había entregado recientemente a la Justicia. “Fue un procedimiento complejo porque se trata de un entorno hostil, donde familiares y vecinos suelen reaccionar contra la presencia policial”, explicó Arguello.

Víctima y seguimiento de la investigación

El hombre asaltado, residente del barrio San Lorenzo, no sufrió heridas físicas, pero su colaboración fue clave para identificar a los sospechosos y permitir la detención rápida de uno de ellos.

Tragedia en Comodoro: un hombre fue atropellado por un taxi y murió en el hospital regional

La Comisaría 16 continúa la investigación para dar con el segundo implicado, sumando pruebas y declaraciones que permitan avanzar en la causa judicial. Suazo quedó a disposición de la fiscalía interviniente, mientras el operativo se mantuvo bajo control hasta su finalización.