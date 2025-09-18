La justicia de Neuquén incorporó un método innovador para acercar sus decisiones a los más chicos. La jueza de Familia Marina Comas, titular del Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia N.º 3, utilizó un recurso digital con formato de cuento para explicarle a una niña el alcance de una sentencia de adopción. La iniciativa forma parte de una prueba piloto que busca garantizar que los fallos se transmitan de forma comprensible y respetuosa de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Un cuento para explicar la adopción

La modalidad consistió en la elaboración de un libro digital personalizado, acompañado de imágenes atractivas y un lenguaje adaptado a la edad de la niña. A través de ese relato, la jueza no solo explicó el camino judicial recorrido y el contenido de la resolución, sino que también incluyó palabras personales en las que destacó la importancia del proceso y los vínculos jurídicos que surgen de la adopción.

El proyecto fue diseñado junto a su asistente jurídica, Carina Madaschi, y utilizó herramientas de inteligencia artificial para lograr un material accesible, pedagógico y emotivo. La iniciativa se enmarca en el plan de modernización impulsado por el Poder Judicial neuquino, que promueve un uso responsable de la tecnología en los procesos judiciales.

En palabras de la magistrada, “resulta importante incorporar herramientas que permitan mejorar la forma en que transmitimos los resultados de procesos que generan un gran impacto en la vida de las personas, especialmente niños y niñas”.

Un precedente en Neuquén

La experiencia se suma a otros fallos recientes en la provincia vinculados a la adopción. En mayo de este año, el juez Jorge Sepúlveda resolvió un caso inédito: otorgó la adopción plena de una adolescente de 14 años a favor de una pareja de mujeres que eran sus tutoras legales. Para fundamentar la decisión, el magistrado declaró la inconstitucionalidad del artículo 606 del Código Civil y Comercial de la Nación, que prohíbe la adopción por parte de tutores, al considerar que su aplicación hubiera vulnerado el interés superior de la menor.

La resolución fue celebrada por la Defensoría del Niño, Niña y Adolescente N.º 2 de Neuquén, que acompañó a la adolescente en el pedido. La defensora adjunta Andrea Rappazzo destacó que estos fallos “le ponen un cierre jurídico a una realidad que los chicos ya viven en sus hogares”.