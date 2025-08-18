El pedido de juicio político contra Javier Raidan, presidente del Superior Tribunal de Justicia de Chubut, ingresó formalmente a la Legislatura provincial este lunes.

Tal como adelantó ADNSUR, si bien los cuestionamientos realizados por la Asociación de Magistrados y el Sindicato Judicial apuntan a todos los ministros de la Corte, los denunciantes focalizan que los actos irregulares fueron impulsados por el liderazgo de su presidente.

La acusación se basa en una serie de conductas que reflejarían una supuesta falta de imparcialidad y sometimiento por parte de Raidan a órdenes del Ejecutivo, quebrantando garantías básicas para el resto de la sociedad.

“Más allá de las previsiones normativas de la Ley Orgánica, las condiciones de liderazgo del presidente Javier RAIDAN se manifiestan en la aquiescencia de los restantes ministros a sus iniciativas, con una subordinación que se refleja en el mote con el que a él se refieren en privado. Tentados estamos de consignarlo, pero por razones de decoro procesal no lo haremos”, señala la presentación, firmada por los abogados Raúl Heredia y Alfredo Pérez Galimberti.

Los denunciantes puntualizan en dos hechos centrales: el supuesto sometimiento del STJ a decisiones tomadas por la Subsecretaría de Trabajo y la reacción que tuvo el máximo tribunal ante declaraciones realizadas por el gobernador Ignacio Torres.

Sobre el primer hecho, los denunciantes aseguran que el ministro Raidan habría demostrado tal conducta cuando suspendió una reunión a la que había convocado personalmente a los integrantes del sindicato de Trabajadores Judiciales, para discutir el tema vinculado al cobro de plus salariales por parte de los ministros, en violación a la ley de Porcentualidad (que exige que los salarios del resto de los empleados reciban una proporción de cada incremento que perciben los ministros).

“Es indudable que la aceptación de la competencia de una subsecretaría del Poder Ejecutivo para tomar determinaciones en el ámbito del gobierno del Poder Judicial, por parte del Dr. Javier Raidan, en su carácter de presidente del Superior Tribunal de Justicia, constituye un hecho susceptible de calificarse como falta grave, pues pone de manifiesto que no ha respetado la autonomía del Poder Judicial, prevista por el artículo [número] de la Constitución del Chubut”, sostiene la denuncia.

Otra de las conductas reprochadas al presidente del Superior Tribunal es la del supuesto sometimiento ante una reprimenda del Ejecutivo provincial. Esto se basa en la relación de hechos que hubo entre las declaraciones de Torres, cuando criticó la decisión de los ministros del Superior Tribunal para aumentarse el sueldo a través de una suba de los gastos reservados y la inmediata decisión de dejar sin efecto esa medida.

Así lo expresan en el planteo de juicio político: “El presidente del Superior Tribunal, al tomar conocimiento de las declaraciones del Gobernador, se apresuró a convocar a un acuerdo plenario, habilitando para ello días y horas hábiles, puesto que fue concretado en un día feriado, el 17 de junio de 2025, y firmado alrededor de las 20 horas”.

Por último, señalan que los dos casos presentados “muestran un indudable sometimiento a las pretensiones del poder Ejecutivo”. Y agregan: “Esta gravisima demostración de falta de independencia pone en tela de juicio cualquier decisión que implique un conflicto entre el Poder Ejecutivo y un particular”.