Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) reveló un dato histórico: el 46% de las compras de alimentos en supermercados en el país se paga con tarjeta de crédito, un indicador que refleja no solo un cambio en los hábitos de consumo, sino también la creciente dependencia del financiamiento para cubrir gastos básicos.

Esta tendencia se explica en gran parte por la pérdida del poder adquisitivo de los ingresos y el impacto sostenido de la inflación en los productos de la canasta básica. El uso del crédito, que antes se destinaba principalmente a bienes durables o compras puntuales, ahora se ha convertido en una herramienta habitual para acceder a alimentos , en muchos casos con la opción de financiar el pago en cuotas.

“Por primera vez, casi la mitad de la comida se compra con tarjeta de crédito”, planteó el analista económico de CEPA, Martín Epstein.

Se desvinculó de la empresa, fue a cobrar la indemnización y le descontaron $12 millones de cuota alimentaria

Estos cambios en los hábitos de consumo contrastan con lo expresado por el Presidente de la Nación, quien había asegurado que el aumento de la divisa estadounidense no repercutiría en el valor de los alimentos. Sin embargo, Epstein sostuvo lo contrario: “No es lo que muestran las consultoras que miden día a día la evolución de precios. De hecho, varias ya registran subas muy marcadas, especialmente en alimentos, durante la primera semana de agosto”, afirmó en diálogo con Radio Rivadavia.

Según el analista, los comercios registraron incrementos de precios de entre el 3,5% y el 9%, dependiendo del rubro. Señaló que, a pesar de los esfuerzos del gobierno por reducir la inflación, "en principio no está ocurriendo".

Apareció calcinado el cuerpo del joven buscado desde el domingo en Chile

Indicó que la inflación se estabilizó entre el 1,5% y el 2% mensual, un nivel más bajo que en el pasado, pero aún relevante. Además, citó al economista Orlando Ferreres, quien proyectó que la inflación de agosto podría superar el 2,5% y alcanzar hasta el 3,5%.

El economista destacó la importancia del control del tipo de cambio para contener la inflación. "Esto está sobre todo atado al tipo de cambio. Es algo que históricamente en Argentina ha influido sobre precios y, en la medida en que el gobierno pueda controlar la presión sobre el tipo de cambio, va a tener más éxito en mantener la inflación a raya. En la medida en que no lo pueda hacer y el dólar se le vaya para arriba, esto va a tener efecto sobre los precios", aseguró Epstein.

Fin del viaje: lo frenaron en un control en la Ruta 3 y no pudo explicar por qué llevaba 96 mil dólares

Comprar comida con tarjeta de crédito puede tener varios impactos, tanto en el corto como en el largo plazo:

1. Endeudamiento familiar

La tarjeta de crédito no es dinero extra, sino un préstamo a corto plazo.

Si la compra no se paga en el resumen, genera intereses que en Argentina suelen ser muy altos, lo que puede llevar a un círculo de deuda.

2. Compromiso de ingresos futuros

Pagar alimentos a crédito significa que parte del salario de los próximos meses se destinará a gastos pasados, reduciendo la capacidad de cubrir necesidades futuras.

3. Señal de deterioro económico

Tradicionalmente, el crédito se usaba para bienes durables o emergencias. Que se use para comida refleja pérdida de poder adquisitivo y salarios que no alcanzan para cubrir lo básico.

4. Posible efecto inflacionario

El mayor uso de crédito puede sostener la demanda en el corto plazo, pero también presiona sobre los precios si la oferta es limitada.

5. Riesgo de exclusión financiera