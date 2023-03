Indignante: Una maestra fue golpeada por el padre de una alumna en una charla del 8M

En una charla sobre el Dia Internacional de la Mujer, en la ciudad de Neuquén ocurrió un hecho de violencia de género. Allí, un padre golpeó a una maestra del CPEM 34, e insultó a todo el personal, tras ingresar de manera violenta al establecimiento educativo.

Todo ocurrió en el momento del saludo a la bandera, cuando el hombre comenzó entró al colegio y se fue directo a Preceptoría a insultar a los docentes, según contó Verónica, una de las secretarias del colegio.

El padre se acercó a una docente, la insultó y le tiró una piña. La maestra alcanzó a defenderse con una mano, pero se luxó dos dedos, ante el golpe del padre, indicó LMNeuquén. El hecho de violencia fue preocupante. Antes de ingresar a la escuela, su hija había padecido una situación en la calle, un supuesto accidente del que los docentes no pudieron saber porque el papá “estaba sacado”. Se enteró de la situación padecida por su hija e irrumpió a los gritos dentro del colegio, en un escándalo que terminó con una denuncia y un pedido de perimetral en el Ministerio Público Fiscal. Por la situación de tensión, mañana no habría clases en el colegio, hasta que se aclare el hecho.

Horror: Apuñalaron a una empleada de ANSES y escaparon tras el feroz ataque

Tras el suceso, las autoridades del establecimiento sacaron un comunicado de prensa “Seguiremos con protocolos institucionales, nada justifica las descalificaciones ni las amenazas”, dijeron.

El padre de la alumna ingresó enfurecido al CPEM 34 y los docentes intentaron, en vano, calmarlo. “Quiso pegarle a una compañera, y puso la mano porque si no el golpe iba hacia la cara”, enfatizó una docente, testigo del violento episodio.

“El señor se retiró y se llevó a la persona que quería llevarse y fueron a la ART y después de toda la situación se hizo una reflexión con el estudiantado que había sido testigo con ese nivel de violencia”, indicó la docente.

Le hicieron "buu": Cayó "La banda del fantasma" tras falsificar y distribuir dólares en todo el país

En tanto que la titular de ATEN Capital, Angélica Lagunas dijo que no fue un hecho aislado: “Nosotros hacemos la denuncia ante el gobierno de la provincia. Este padre, no es cualquier padre sino es el que recibe cotidianamente la campaña del gobierno de que los docentes son todos vagos, que no quieren trabajar, que nos garantizan las clases. Esta campaña, en algunos padres, pega de lleno y ejecutan lo que el gobierno dice”.