Una mujer policía embarazada fue asaltada mientras caminaba por la calle Kiernan en la localidad de Villa Tesei, Hurlingham. El hecho ocurrió en la mañana de este pasado miércoles y quedó registrado a través de una cámara de seguridad.

En las imágenes se puede apreciar el momento en que un auto estaciona repentinamente y de allí descendieron tres delincuentes que se acercaron a la joven y su pareja que cruzaban la calle para ir a realizarse un control médico.

El hombre corrió y así se alejó de los ladrones, pero la mujer embrazada no pudo hacer lo mismo y fue atacada por tres delincuentes. Le robaron la cartera donde llevaba la ecografía de su bebé.

Según relató la pareja de la embarazada, ambos viven a dos cuadras del lugar a donde fueron asaltados. “Se alejó porque si no lo hacía lo acuchillaban. Además, me dijo que les gritaba a los ladrones que no le hicieran nada a su esposa porque estaba embarazada”, contó Gabriel a TN y la Gente.

También mostró su preocupación por la inseguridad del barrio y reveló que los vecinos están conectados a través de un grupo de WhatsApp para cuidarse entre sí.

“El comisario de la zona nos dijo que las cámaras de seguridad del municipio están apagadas porque es muy costoso mantenerlas”, culminó. Este jueves se reunirán para realizar una protesta con el objetivo de pedir mayores medidas de seguridad a las autoridades.