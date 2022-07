El hecho, que se conoció este martes, ocurrió la madrugada del sábado en el domicilio ubicado en la zona de calle 13, entre 35 y 36, de la capital bonaerense.

Un jubilado de 77 años fue víctima de un salvaje asalto en su casa de la ciudad de La Plata. El delincuente estaba encapuchado y le robó los ahorros que el día anterior la víctima había sacado del banco.

El hombre fue sorprendido por el ladrón que entró por los fondos de la vivienda y lo despertó arrojándole una sábana sobre la cabeza.

“Me puso una frazada negra en la cabeza, esposas y me preguntó dónde tenía los dólares. Me golpeó y revolvió toda la casa. Me duele todo el cuerpo”, contó Ángel en diálogo con TN. También contó que perdió tres dientes por la golpiza

El delincuente estuvo dos horas en el interior de la casa buscando la plata. El jubilado confesó que tiene miedo y que no puede dormir de noche.

“Vivo solo porque mi esposa y mi mamá murieron. Mis hijos se independizaron y se fueron de casa. Quiero ir a una pensión o a un geriátrico y abandonar la casa porque tengo miedo”, contó.

El propio jubilado llamó al 911 para hacer la denuncia y la policía está buscando otras cámaras de seguridad para identificar al ladrón.