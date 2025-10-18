Un violento ataque sufrió la directora de la Escuela Primaria N°63 Constancio C. Vigil, ubicada en el barrio Autódromo de la ciudad de Mar del Plata, cuando una estudiante de primaria la golpeó salvajemente. Según se pudo establecer, la víctima , identificada como Cecilia Bonillo, sufrió la agresión mientras esta intentaba interponerse para detener una pelea entre menores.

La agresión fue tan violenta que debió ser hospitalizada con diagnóstico de traumatismo de cráneo, según informó la escuela y confirmó el portal local 0223. La situación causó gran preocupación dentro de la comunidad educativa, no solo por la gravedad del ataque, sino porque no es la primera vez que la menor protagoniza episodios violentos.

Atacaron a balazos la oficina judicial de Comodoro Rivadavia: nueve personas fueron detenidas

Desde la institución detallaron que la estudiante ya había lesionado a otras docentes en ocasiones anteriores y que presenta ataques de ira frecuentes sin ningún tipo de contención psicológica adecuada. “Esta no es la primera vez que la directora resulta golpeada; hace pocos meses sufrió una fisura de cadera al intentar calmar peleas dentro del aula”, explicaron desde la escuela.

Según publica TN, el episodio no afectó únicamente a la directora: cuatro docentes más recibieron golpes de puño y patadas por parte de la misma alumna en distintos momentos, lo que genera un clima de alarma entre el personal y estudiantes.

Tensión máxima en Comodoro: un joven recibió una paliza y fue trasladado al hospital antes de una audiencia

Si bien la escuela ha trabajado junto con la familia para ofrecer orientación psicológica y herramientas de manejo de la ira, las autoridades aseguran que estas instancias se han agotado y no hay apego al tratamiento por parte de la menor. Por eso, la comunidad educativa solicita medidas urgentes de contención y acompañamiento, tanto para la estudiante como para el resto de los alumnos y docentes, con el fin de prevenir nuevos incidentes y garantizar la seguridad dentro del establecimiento.

La directora y el personal enfatizan la necesidad de que se tomen acciones concretas y coordinadas entre familia, escuela y profesionales de la salud mental, subrayando que la prioridad es proteger a los menores, al equipo educativo y ofrecer apoyo adecuado a la alumna para que pueda canalizar su ira de manera segura.