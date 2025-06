Indignación por un nuevo ataque de una jauría en Caleta Olivia: "No podés tener un perro peligroso suelto en..."

Los ataques de perros a personas generan gran preocupación cuando ocurren. Estos incidentes pueden ir desde mordeduras leves hasta agresiones graves que requieren atención médica urgente e, incluso, pueden poner en riesgo la vida de la víctima. Las razones detrás de estos ataques varían: pueden estar relacionadas con el comportamiento del animal, situaciones de estrés, falta de entrenamiento o supervisión por parte de los dueños.

Cuando estos episodios ocurren en espacios públicos o involucran razas de gran tamaño y fuerza, las consecuencias suelen ser más severas y generan un fuerte impacto en la comunidad. En algunos casos, el ataque no solo deja secuelas físicas, sino también emocionales para las víctimas y sus familias.

En este contexto, se vuelve crucial revisar la responsabilidad de los propietarios, el cumplimiento de las normativas de tenencia responsable y las condiciones en las que se cría y mantiene al animal.

En las últimas horas se conoció un nuevo ataque de perros en Caleta Olivia. Allí, una joven fue atacada por al menos 5 canes y tuvo que ser trasladada al hospital local para recibir la atención correspondiente. Cabe recordar que el hecho anterior ocurrió hace pocos días en la misma ciudad santacruceña, donde un hombre fue atacado por dos perros pitbulls, quienes, tras una orden judicial, serán sometidos a eutanasia.

En esta ocasión, la inesperada situación ocurrió el pasado viernes 30 de mayo por la tarde/noche en el barrio Mutual. Allí, una joven iba caminando por la calle en una zona oscura cuando fue mordida por los animales. Luego de los gritos, incluso el hermano de la víctima salió a ver lo que ocurría y se encontró con la dramática escena.

Luego de poder rescatar a la joven, la trasladaron al hospital donde recibió la atención correspondiente. En tanto, Javier, el hermano de la víctima, habló con la prensa y contó detalles del ataque, además del estado de salud de su hermana.

“Fue solo una mordida, pero si la tiraban al piso, la desgarraban. Son heridas profundas, le clavaron los dientes. ¿Quién le paga el día de trabajo a mi hermana, que trabaja por día? Alguien tiene que pagar esto. Los vecinos y los perros están identificados, Medio Ambiente está tomando cartas en el asunto. Vamos a hacer la denuncia”, reconoció.

Por otra parte, sostuvo que “los dueños se lavan las manos, como si fueran perros callejeros. La responsabilidad de los vecinos es total”, explicó.

En cuanto al ataque, mencionó que “dejamos la puerta abierta y escuchamos los gritos. Nadie vino a socorrerla, no salió nadie. No hay empatía. Cuando ella ya estaba adentro de casa, salí y el perro volvió a atacarme junto con los otros. Estaban esperando que alguien pasara. Los dueños se tienen que dar cuenta. No podés ser tan basura de mirar por la ventana y no hacer nada.”

Respecto a la zona del ataque, el hombre manifestó que todo “ocurrió en una zona sin iluminación, un peligro para cualquiera que camine por ahí. Mi hermana intentó espantarlos como pudo, pero la mordieron en el cuádriceps. Mientras hablábamos en vivo, uno de los perros volvió a atacar, esta vez a personal de Medio Ambiente.”

“Esto tiene que dejar de pasar, alguien tiene que hacer algo. Siempre dicen que los perros no son de ellos, pero les dan de comer y los cuidan. Si los adoptaste, enciérralos, tené recaudos. No podés tener un perro peligroso suelto en plena oscuridad,” agregó Javier.

“Si el dueño está escuchando, que sepa que lo voy a encontrar y vamos a hablar de esto. Alguien se tiene que hacer responsable. El responsable tiene que pagar una multa. Esto no puede seguir pasando,” concluyó.

DOS PITBULLS ATACARON A UN HOMBRE Y LA JUSTICIA TOMÓ UNA DRÁSTICA MEDIDA

El pasado jueves 29 de mayo, se conoció un grave hecho que sucedió en el barrio Parque de la ciudad de Caleta Olivia, Santa Cruz. Donde un hombre fue mordido brutalmente por dos perros pitbulls (un macho y una hembra) y tuvieron que intervenir vecinos de la zona para poder frenar el ataque.

Según se conoció, la víctima fue arrastrada entre 80 y 100 metros por los animales. De esta manera, sufrió heridas en el tórax, en los brazos y en la mano derecha, donde casi le habrían arrancado el dedo meñique.

En este sentido, Daniel Aybar, juez de faltas de Caleta Olivia, confirmó que los animales serán sometidos a eutanasia. Además, explicó que la ordenanza municipal lo permite en casos extremos, como en este ataque.

“En los casos en que haya agresiones o episodios de ataques de canes hacia personas está prevista la eutanasia cuando está en peligro”, resaltó.

No obstante, aclaró que “aún no se ha podido efectivizar porque los perros han sido removidos del domicilio donde se encontraban habitualmente sueltos y no sabemos dónde están”.

Por otra parte, dijo que no hubo denuncia, pero la decisión se tomó teniendo en cuenta “la ferocidad del ataque” hacia la víctima. “Por la cantidad de lesiones que han producido en la víctima, que es un hombre robusto, que tiene más fuerza que un niño o un anciano, creemos que, si hubiese sido otra la víctima, esto habría sido más grave. No podemos correr el riesgo de que esto ocurra”, señaló.

Con información de La Opinión Austral, InfoCaleta e InfoRadio, redactada y editada por un periodista de ADNSUR