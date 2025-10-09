El hecho ocurrió alrededor de las 21:30 del miércoles en un terreno baldío ubicado en la calle Perú, casi La Esmeralda, en Cipolletti. Según el relato policial, una mujer que pasaba por el lugar observó al hombre con los pantalones bajos y una botella de cerveza en la mano, realizando actos obscenos a la vista de todos.

Indignada por la situación, la vecina lo increpó y le arrojó piedras antes de dar aviso a la Comisaría 32, que rápidamente envió un móvil al lugar. Los efectivos detuvieron al acusado mientras la mujer pedía a los gritos que lo apresaran: “Mirá si pasaba mi hija y lo veía”, exclamó ante los oficiales.

Intervención policial y causa judicial

El joven fue trasladado a la unidad policial del barrio La Paz, donde quedó a disposición del Ministerio Público Fiscal. La denunciante formalizó su presentación en la misma dependencia, lo que derivó en la apertura de una causa por el delito de “exhibiciones obscenas”.

Fuentes judiciales confirmaron que este jueves el hombre recuperó la libertad, ya que la Fiscalía no pudo acreditar el dolo, es decir, no logró probar que su intención era ser visto por otras personas.

En situación de calle y conocido en la zona

De acuerdo con el informe policial, el detenido vive en situación de calle y suele pasar las noches en el mismo descampado donde fue encontrado. Habitualmente se lo ve limpiando vidrios en el semáforo de Perú y La Esmeralda, donde ofrece sus servicios como “trapito”. Varios comerciantes del sector lo reconocieron por su presencia cotidiana en la zona.

El episodio recordó otro caso ocurrido en marzo de 2023, cuando un hombre fue denunciado por autosatisfacción dentro de un probador de una tienda ubicada en Italia y 9 de Julio, en pleno centro cipoleño. En esa oportunidad, la dueña del local advirtió la maniobra luego de encontrar manchas de semen y rastros en el espejo del vestidor.

La comerciante relató entonces su indignación y aseguró que nunca había enfrentado una situación similar. El caso fue denunciado en la Comisaría Cuarta, aunque no trascendió si el sospechoso fue identificado o detenido.