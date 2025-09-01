Los daños provocados en el transporte público por usuarios o grupos aislados no solo generan pérdidas económicas, sino que también afectan directamente a miles de personas que dependen de estos servicios esenciales para trasladarse diariamente.

Rayones, grafitis, roturas de asientos, rotura de vidrios forman parte de una problemática que preocupa a empresas, autoridades y a la comunidad en general.

En las últimas horas ,se conoció un grave hecho ocurrido en un transpote de larga distancia en Chubut. El hecho ocurrió el pasado domingo 31 de agosto por la noche, en el servicio de colectivo interurbano entre Trelew y Puerto Madryn.

Un grupo de jóvenes que viajaba en una unidad de la empresa Mar y Valle realizó pintadas (graffitis) tanto en el interior como en el exterior del vehículo. Además, dañaron el tapizado de uno de los asientos.

Sin embargo, los hechos violentos continuaron en la terminal de ómnibus de Trelew, donde los mismos jóvenes habrían rayado una de las puertas del edificio, generando bronca por la falta de cuidado sobre los espacios.

Luego de lo ocurrido, se viralizaron en redes sociales las imágenes de cómo quedó el transporte. En tanto, desde la compañía no emitieron un comunicado sobre lo sucedido.

DETUVIERON A UN DELINCUENTE EN COMODORO POR INTENTAR ROBAR EN UNA OBRA EN CONSTRUCCIÓN

Un intento de robo en una obra en construcción terminó con un delincuente detenido en Comodoro, a muy pocos metros de Ciudad Judicial durante este sábado.

El hecho ocurrió alrededor de las 18:40 cuando un sujeto ingresó a una terreno ubicado sobre la calle 13 de Diciembre con la intención de llevarse herramientas.

El movimiento sospechoso fue advertido por el sereno de lugar quien al enfrentar al delincuente provocó que este se deshiciera de los elementos frente al predio. El trabajador comenzó a seguirlo por la misma calle en dirección sur y al mismo tiempo alertó a la policía, que envió un móvil hasta el lugar.

Fin del viaje: lo frenaron en un control en la Ruta 3 y no pudo explicar por qué llevaba 96 mil dólares

Cuando los efectivos llegaron a la intersección de Figueroa Alcorta y Juan B. Justo, se encontraron con el guardia de la obra que señalaba al sospechoso y aportaba detalles de lo ocurrido. Según su relato, además de intentar llevarse las herramientas, el hombre lo había amenazado con un cuchillo durante el escape, lo que incrementó la gravedad del episodio.

Al advertir la presencia policial, el sospechoso volvió a descartar un cuchillo e intentó continuar su marcha. Sin embargo, los uniformados lograron interceptarlo de inmediato y reducirlo en plena vía pública, evitando que escapara. Finalmente, fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó a disposición de la Justicia.

Con información de Diario Jornada, redactada y editada por un periodista de ADNSUR