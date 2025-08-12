Vecinos del barrio Cuenca XVI de Neuquén capital denunciaron que un patrullero atropelló y mató a una perrita en plena calle y que, lejos de asistirla, continuó su recorrido sin detenerse. El hecho ocurrió este lunes y generó indignación en la comunidad, que evalúa llevar el caso a Asuntos Internos de la Policía provincial.

Según los testimonios, la perrita —que tenía familia— se había escapado sin que sus dueños lo advirtieran. “Era una perrita vieja y gordita, no podía correr. Caminaba despacio por la calle cuando la atropellaron”, relató una vecina.

El vehículo señalado es una camioneta policial, que le pasó por encima y la dejó sin vida en el lugar. El hecho sucedió en una calle interna del barrio, donde el tránsito de móviles policiales es frecuente.

Tras el atropello, vecinos intentaron auxiliarla, pero ya no presentaba signos vitales. “Quedó tirada en medio de la calle, muerta. Fue muy triste verla así, y más sabiendo que tenía dueños que la cuidaban”, expresó Natalia, una habitante de Cuenca XVI.

Testigos aseguran que el conductor del patrullero no detuvo la marcha ni intentó dar aviso a la familia de la mascota, lo que motivó que varios residentes iniciaran una denuncia formal.

Denuncia y posibles acciones

La presentación inicial se hizo en la Comisaría 18, pero se informó que en la zona también patrullan móviles de las comisarías 16 y 12, por lo que todavía no está identificado el vehículo involucrado.

Los vecinos no descartan acudir a Asuntos Internos para que se abra una investigación que determine responsabilidades y eventuales sanciones. “Estamos hablando de un servidor público, no pueden tener ese nivel de inhumanidad. Esto tiene que conocerse”, reclamó Natalia.