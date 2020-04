CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - En plena cuarentena obligatoria, una joven se filmó incumpliendo el aislamiento y lo publicó -con total impunidad- en las redes sociales. La chica se metió en el baúl de un taxi para ir a ver a su novio y luego lo subió a su cuenta de Instagram.

El hecho ocurrió este martes cerca del Puente Pueyrredón, en Capital Federal. Como ella misma cuenta en la filmación, primero tomó un taxi en los alrededores de su casa con el objetivo de encontrarse con su novio a quien llama “Christian”. “Espero que no nos toque ningún control, Te juro que me meto en el baúl”, se escucha decirle al conductor.

En un segundo video y subida a otro vehículo, explica que la policía efectivamente paró al automóvil y la escoltó hasta su vivienda. No obstante, decidió tomar un nuevo taxi, pero esta vez se metió en el baúl para que ningún efectivo pudiera verla. “Chicos, me metí en el baúl, pasamos varios controles más, pero como me metí acá no me vieron. Christian, mirá lo que hago por vos“, termina diciendo.

Los videos se hicieron virales debido a que ella misma transmitió en vivo y en directo la situación en sus historias de Instagram. Luego una usuaria de Twitter decidió difundirlo por otras redes sociales y mostró su indignación.

“Necesitamos ubicar a esta señorita, que sin ningún problema pasó por Puente Pueyrredon hace unas 3hs, aprox entre 20.30 y 22.30 en un taxi que pasó los controles porque ella iba metida dentro del baúl mientras burlaba la cuarentena”, relató la internauta.

La policía de la Ciudad ya se encuentra buscando a la joven, quien borró todas sus cuentas sociales.