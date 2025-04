La Legislatura aprobó este jueves el Proyecto de Ley General N° 050/2025, presentado por el Poder Ejecutivo Provincial, modificado en comisión, por el cual se sustituyen los artículos 1° y 2° de la Ley II - N° 292, con el que pasó de una autorización de toma de deuda de 200 millones a una de 650 millones de dólares.

Se logró con una amplia mayoría de 24 votos de 27, con apoyo de Arriba Chubut, luego de negociaciones con el ejecutivo en incluir dos obras estratégicas en el financiamiento, como el acueducto de Comodoro y el hospital de alta complejidad de Trelew.

La nueva redacción del articulo 2, establece que el destino de los fondos será para repago de servicios de deuda del Bocade y otras deudas, y al financiamiento de obras públicas, siendo declaradas prioritarias la optimización del acueducto de la zona sur y las obras anexas y el instrumental para el hospital de alta complejidad de Trelew.

La informante fue Jacqueline Caminoa, quien indicó “resulta paradójico que 10 años después del Bocade me toque fundamentar este proyecto por el mismo monto” que aquel que “se trató al comienzo del gobierno de Das Neves, que fue posteriormente renegociado”, pero en este caso “es una herramienta importante para toda la provincia”.

El justicialista Emanuel Coliñir recordó que “fue un empréstito que salió muy mal porque se utilizó para gastos corrientes que en este proyecto está claro que está prohibido” y se refirió a la coincidencia en la cifra: “se está incrementando un monto de 200 a 650 millones llamaría a risa si no fuera tan serio”.

“Tomar crédito no está mal, en su momento votamos en contra la solicitud de habilitar hasta 200 millones de dólares, porque teníamos reparos respecto del destino, quedaba en una nebulosa” dijo Coliñir y planteó “esto tiene que mejorar las condiciones actuales de curva de vencimiento, plazos y posición crediticia de la provincia, sino, vamos a estar generando mas problemas”.

Expresó el diputado de Trelew que “si el dinero va destinado a mejorar las condiciones de vida de los vecinos y dinamizar la economía, esta bien” y señaló que pidió “una obra concreta, Trelew tiene muchas necesidades, tenemos una obra inconclusa, que es el equipamiento del hospital de alta complejidad”.

Apoyo

También el presidente de Arriba Chubut, Juan Pais, recordó que “nos opusimos a autorizar 200 millones de dólares en que el oficialismo se negaba a incluir el listado de obras, y de acuerdo a las conversaciones esto va a cambiar ahora”.

Aclaró que “cuando hablaban de bomba financiera, era un chasqui boom, porque si no, no podrían estar pidiendo esto” y puntualizó que “en el periodo anterior, bajó un 43 % el stock de deuda” agregando que el gobernador Torres “decía que Chubut tiene mejor calificación de parte de Moodys, y averiguamos que esto se calcula tomando los últimos cuatro años, pero la ratio es peor en 2024 que en 2023”.

Indicó que “la toma de deuda, si se hace responsablemente puede generar un ciclo virtuoso, en este contexto de recesión grave, vendría muy bien una inyección de obra pública, en temas que son estructurales” y desde el bloque “planteamos como condicionamiento que se incorpore el acueducto Sarmiento-Comodoro”.

Destacó finalmente que el hecho de que quede plasmado en la ley “nos permitirá tener un control y hacer responsables a los funcionarios que no cumplan. Esperamos que se puede convenir con Nación la obra de la ruta 40”.

También Daniel Casal (familia Chubutense) votó a favor y dijo “la provincia heredó una mala situación y se suma un gobierno nacional que no hace ningún tipo de obra pública. Si se utiliza el dinero en obras clave, estoy totalmente de acuerdo. No quiero ser chupamedia, pero no se pueden poner tantas dudas ante un gobernador que asumió hace un año”, dijo ante las risas de los presentes.

El titular del oficialismo, Daniel Hollmann, sostuvo que “el objetivo de esta toma tiene que ver con una restructuración del Bocade y financiar obra pública, porque permite generar nuevos puestos de trabajo y mejorar la calidad de vida de la población” y remarcó el compromiso del gobierno en obras, como el acueducto de comodoro y el hospital de Trelew. “Es un momento propicio porque la provincia ha calificado para una toma en mejores condiciones”, concluyó.

El peronista Gustavo Fita, sostuvo que “si no se pagan las deudas, después no se pueden pagar los salarios, nosotros tratamos de ser una administración responsable, y vemos con preocupación que no se pueda afrontar los compromisos, los peronistas decimos que tenemos que honrar las deudas”.

“Defendemos que se invierta en obras que den mano de obra, y después vamos a ejercer el contralor de esta deuda. Vamos a votar porque tenemos responsabilidad política”, afirmó Fita.

En contra

No acompañaron los bloques del Pich y el FIT. Santiago Vasconcelos cuestionó que “nunca se investigó el uso de la deuda de 2016, pero siguen contratando mas funcionarios de Arcioni en el gobierno, y deja el peso a la sociedad de una nueva hipoteca, porque gran parte va a pagar esta deuda”.

“No es casualidad que se esté hablando del uranio, más el contexto nacional del nefasto acuerdo con el FMI y la exigencia de la reforma jubilatoria. Con esta autorización se termina convalidando una deuda anterior”, criticó el legislador del FIT.

En tanto desde el Pich, Andrea Toro, expresó “coincido en que se prohiba el uso de fondos para gastos corrientes, pero no vamos a acompañar, porque contradice a lo dicho por el gobernador que en marzo anunció que Chubut sería una provincia desendeudada al final de su mandato”.

Dijo que el proyecto “carece de transparencia, no se detalla el destino de los fondos, las obras a financiar y los plazos, ni se presenta un plan económico”, y planteó “sería interesante que se financiara la terminación del nuevo hospital de Epuyén, ya que se adeuda $ 400 millones”.