Tras un largo proceso judicial marcado por múltiples dilaciones, la Justicia provincial condenó a los responsables de los ataques a los edificios públicos que tuvieron lugar en Rawson en un contexto de violencia inédita el 16 de diciembre de 2021.

Los hechos involucraron incendios, destrozos y robos en dependencias de los tres poderes del Estado, causando pérdidas millonarias y afectando gravemente la operatividad de organismos estatales.

El magistrado a cargo, tras realizar la audiencia de cesura de pena días atrás, estableció penas que van desde uno hasta seis años de prisión, con la mitad de ellas de cumplimiento efectivo. Además, los condenados deberán afrontar las costas del proceso, tasadas en 110 JUS, equivalentes a más de 6 millones de pesos.

LAS PENAS DICTADAS

Entre los sentenciados a prisión efectiva se encuentran:

Mauricio Nahum Vargas , condenado a 6 años por incendio y hurto agravado en la Procuración General.

, condenado a 6 años por incendio y hurto agravado en la Procuración General. Gastón Velázquez , con 4 años por tres hechos de daño agravado y hurto agravado en el Superior Tribunal de Justicia (STJ) y la Legislatura.

, con 4 años por tres hechos de daño agravado y hurto agravado en el Superior Tribunal de Justicia (STJ) y la Legislatura. Damián Andrés Díaz, con 1 año por daño agravado en el STJ, con antecedentes penales.

Por otra parte, recibieron prisión condicional —un año en suspenso— Lucas Alexis Espinoza Andrade, Lourdes Ariana Nicole Molina Leguiza y Nicolás Alejandro Díaz, imputados por distintos actos de daño agravado y hurto en edificios públicos.

La Fiscalía estuvo representada por la fiscal general Florencia Gómez, mientras que la defensa contó con los abogados Miguel Moyano y Pablo Sánchez.

“QUERÍAN DESTRUIR Y SAQUEAR”

El juez Allende destacó en su fallo que los acusados actuaron con plena conciencia de la ilegalidad de sus actos y aprovecharon la violencia generalizada que se vivió ese día en Rawson, diferenciándolos de quienes se manifestaron pacíficamente. Señaló como agravante la situación de violencia extraordinaria que existió durante el debate por la ley de zonificación minera.

“El objetivo no era oponerse a la norma sino destruir y saquear, actuando con convicción de su impunidad”, afirmó el magistrado. Resaltó la pérdida de documentos sensibles, investigación judiciales irrecuperables y elementos históricos que afectaron directamente a personas con procesos judiciales en curso.

El fallo también subraya que diversos grupos de manifestantes coordinaron ataques simultáneos contra edificios públicos de los tres poderes del Estado, dejando las dependencias a merced de los violentos y provocando daños de enorme magnitud.

LAS INSÓLITAS JUSTIFICACIONES DE LOS ACUSADOS

Durante el juicio, los abogados defensores presentaron explicaciones que resultaron poco creíbles ante las pruebas presentadas por la Fiscalía. Por ejemplo, Nicolás Alejandro Díaz intentó justificar el robo de un bidón de agua diciendo que lo usó para lavarse el rostro tras recibir gas pimienta, declaración que contradicen las imágenes que lo muestran ingresando junto a otros dos individuos con la intención puntual de sustraer el bien.

Otro imputado negó su participación en la destrucción de una persiana de un edificio judicial, argumentando que solo estuvo presente al lado de quienes la rompieron. Sin embargo, las cámaras de seguridad y pruebas materiales recolectadas en su domicilio confirmaron su autoría.

Las filmaciones también revelaron que en medio de los incendios y destrozos, varios acusados robaron computadoras, monitores y televisores de oficinas públicas, mientras utilizaban libros como combustible para incendiar los espacios.

Los daños provocados exigieron una millonaria inversión provincial para recuperar los inmuebles afectados, recuperaciones que aún hoy continúan. Además, la destrucción de documentación sensible y expedientes generó consecuencias directas sobre la administración pública y la justicia.

El fallo concluye que el 16 de diciembre de 2021 Rawson fue escenario de hechos violentos sin precedentes, en los que grupos coordinados aprovecharon una movilización social para desplegar una agenda propia de destrucción y saqueo, más allá de las reivindicaciones públicas que originaron la protesta.