En diciembre de 2021, la ciudad de Rawson fue escenario de violentos disturbios tras la aprobación de la ley de zonificación minera en Chubut. Mientras muchas personas manifestaban pacíficamente, otros grupos aprovecharon la situación para generar caos, causando incendios en edificios públicos, saqueos y enfrentamientos con la policía.

En este marco, actualmente hay seis imputados acusados por destrozos. Entre ellos se encuentran Mauricio Vargas, Damián Díaz, Nicolás Díaz, Lucas Espinoza y Lurdes Ariadna Nicole Molina Leguiza, todos hallados culpables por distintos hechos durante las protestas frente al Superior Tribunal de Justicia y la Procuración General.

Cabe recordar que el juicio había sido suspendido el pasado jueves 31 de julio, tras una recusación contra el juez. Sin embargo, fue retomado este martes 19 de agosto. Allí, las partes expusieron sus argumentos respecto a las penas que deben aplicarse.

Durante la audiencia celebrada, la fiscal Florencia Gómez solicitó penas que van desde 1 año y 8 meses hasta 6 años de prisión, argumentando que los acusados actuaron conscientemente y provocaron daños severos que impactaron negativamente a toda la comunidad.

Por su parte, los abogados defensores, Miguel Moyano y Pablo Sánchez, pidieron que se consideren atenuantes para reducir las penas al mínimo posible.

La resolución definitiva sobre las condenas se conocerá en los próximos días, cuando el juez Allende anuncie su fallo, en un proceso que atravesó varias instancias y resoluciones judiciales.

Con respecto a las personas absueltas, durante el proceso, la jueza Eve Ponce había absuelto previamente a Brian Díaz y a Lautaro Martínez, hallado muerto horas antes del veredicto. Según el fallo, consideraron que no había pruebas suficientes para acusarlo en los disturbios.

Cabe recordar que Martínez, apodado “El Terrible” o “El Terri”, era uno de los acusados más notorios del proceso judicial en el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Rawson. Había sido detenido durante el desarrollo del debate oral y público, luego de que se ausentara en reiteradas ocasiones a las audiencias.

Según informaron fuentes del caso, en el lugar donde lo hallaron muerto no había signos de violencia ni de participación de terceros. “Las causas de su fallecimiento son materia de investigación”, señalaron desde el Ministerio Público Fiscal.

Gacetilla de información del Ministerio Público Fiscal, con edición de un periodista de ADNSUR